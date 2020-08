Jungla de pe strazile Romaniei, tot mai greu de controlat: "In spatele volanului, pe fondul carentelor, comportamentul soferilor devine tot mai agresiv"

"Lipsa de eficienta in supravegherea traficului si in aplicarea sanctiunilor a facut posibil ca multi conducatori auto sa isi permita sa efectueze manevre cu risc potential de accident, fara a avea capacitatea de a anticipa posibilele consecinte. In spatele volanului, pe fondul carentelor in educatie, a frustrarilor sau a altor aspecte de vulnerabilitate psiho-emotionala, comportamentul soferilor devine din ce in ce mai agresiv si in conflict cu norma rutiera, granita intre culpa si intentie, ca forme de vinovatie, devenind nesemnificativa", se arata intr-un comunicat de presa transmis sambata, 22 august, de Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie.Fara masuri urgente de crestere a eficientei legii, apreciaza reprezentantii asociatiei, va fi tot mai greu de tinut sub control acest tip de comportament."La fel de important este ca in dosarele penale deschise pentru evenimentele petrecute in ultima perioada, organele de urmarire penala sa desfasoare activitati cu celebritate si profesionalism, astfel incat judecatorii sa se poata pronunta cat mai rapid, in baza unui material probator consistent. Infractiunile savarsite impotriva fiintei umane trebuie tratate cu mare responsabilitate intrucat intr-un stat de drept, fiinta umana reprezinta valoarea suprema. Reamintim ca Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie desfasoara in aceasta perioada o campanie de informare pentru cresterea gradului de responsabilitate in trafic, tema lunii August fiind chiar "fiinta umana"", se precizeaza in comunicat, semnat de presedintele asociatiei, Catalin Codescu.