Justitia europeana confirma interdictia sacrificarii animalelor fara asomare

Instanta de la Luxemburg a fost rugata sa se pronunte asupra unui decret adoptat in 2017 de regiunea flamanda din Belgia, care a impus aceasta asomare prealabila in numele bunastarii animalului. Decretul a avut ca efect interzicerea sacrificarii animalelor fara asomare, inclusiv pentru sacrificarile prevazute de un rit religios.Decretul a fost contestat in special de mai multe asociatii evreiesti si musulmane care solicita anularea sa in tot sau in parte. In opinia acestora, intrucat nu permite credinciosilor evrei si musulmani sa isi procure carne provenita de la animale sacrificate in conformitate cu preceptele lor religioase, care s-ar opune tehnicii asomarii reversibile, decretul incalca Regulamentul nr.1099/20091 si, prin urmare, ii impiedica pe credinciosi sa isi practice religia."In vederea promovarii bunastarii animale in cadrul sacrificarii religioase, statele membre pot, fara a incalca drepturile fundamentale consacrate de carta, sa impuna un procedeu de asomare reversibila si care nu poate conduce la moartea animalului", afirma Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).Curtea concluzioneaza ca masurile cuprinse in decret permit sa se asigure un just echilibru intre importanta atribuita bunastarii animale si libertatea credinciosilor evrei si musulmani de a-si manifesta religia. Curtea subliniaza ca legiuitorul Uniunii a inteles sa recunoasca fiecarui stat membru o marja de apreciere ampla in cadrul concilierii protectiei bunastarii animalelor la uciderea lor si a respectarii libertatii de manifestare a religiei. Ori, s-a ajuns la un consens stiintific cu privire la faptul ca asomarea prealabila constituie mijlocul optim pentru a reduce suferinta animalului in momentul uciderii sale. In sfarsit, Curtea constata ca decretul nu interzice si nici nu impiedica punerea in circulatie a produselor de origine animala derivate din animale care au fost sacrificate religios in cazul in care aceste produse provin din alt stat membru sau dintr-un stat tert.In Romania, autoritatea veterinara poate acorda derogare pentru sacrificarea unor specii de animale (porcine, ovine, caprine) in afara abatoarelor de catre proprietarii de animale dar numai pentru consumul propriu, in gospodarie, sub supravegherea medicului verterinar si cu recomandarea ca animalele respective sa fie asomate in prealabil, adica sa fie ferite de suferinta sau durere in timpul contentionarii (prinderii) si a injungherii.Asomarea, care la specia porcina se efectueaza cu un pistol cu glont captiv, care este in dotarea medicilor veterinari, este un procedeu care atunci cand este aplicat unui animal cauzeaza acestuia pierderea cunostintei pana in momentul injunghierii si se practica la cerere in gospodariile individuale cu porcine, majoritatea oamenilor fiind constienti ca animalul nu trebuie sa fie stresat si sa sufere in timpul injunghierii.