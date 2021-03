Lista statelor cu risc epidemiologic, actualizata. Bulgaria si Kosovo, introduse pe lista. Persoanele care sosesc in Romania din aceste zone vor sta in carantina

Lista tarilor din "zona galbena"

CNSU isi motiveaza masura prin persistenta unui numar crescut de persoane infectate pe teritoriul national, precum si prin aparitia zilnica a unor cazuri noi de persoane infectate atat prin circulatia virusului pe teritoriul national, cat si prin importarea acestuia odata cu revenirea in tara a persoanelor posibil infectate, "aspecte care genereaza o presiune constanta asupra capacitatii de gestionare a unitatilor administrativ - teritoriale si asistemului sanitar", se arata in textul hotararii.Documentul nu precizeaza de cand intra in vigoare noua lista galbena, dar cel mai probabil va fi vorba de luni, 8 martie 2021.In alcatuirea listei cu zonele "galbene" s-a tinuit cont de rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori , conform datelor publicate de ECDC joi, 4 martie 2021, pentru perioada 15 - 28 februarie 2021. Pe lista figureaza 52 de state sau teritorii. Printre ele, sunt multe dintre statele europene, inclusiv Spania, Italia, Franta, Ungaria, dar si Marea Britanie, unde sunt comunitati importante de romani . De asemenea, Republica Moldova ramane in zona galbena, ca si Statele Unite. Israelul si Bulgaria, state vizate de turistii romani, sunt si ele pe lista.In schimb, Turcia si Grecia nu figureaza pe lista galbena. De asemenea, pe lista nu se regaseste Canada, tara unde sunt numerosi imigranti romani.

Anexa Hot - Lista State Cu Risc Epidemiologic Ridicat 04.03.2021 (1) by Laurentiu Sirbu on Scribd