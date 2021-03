Lista celor mai afectate zone din Romania din cauza COVID-19. Bucurestiul si trei judete, lovite puternic de valul trei pandemic

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 4.383 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In ultimele 24 de ore, cele mai multe cazuri noi de infectari au fost inregistrate astfel: Bucuresti - 1179, Timis- 433, Ilfov -275, Brasov - 213, Cluj -203, Iasi - 205.In Capitala incidenta a ajuns la aproape 4 cazuri la mia de locuitori Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 16648 75 2,812. Arad 18529 104 2,353. Arges 22037 90 1,294. Bacau 21425 110 1,285. Bihor 22681 109 2,016. Bistrita-Nasaud 9292 21 1,367. Botosani 11624 58 1,398. Brasov 34885 231 3,759. Braila 10391 30 1,6110. Buzau 9985 34 0,8411. Caras-Severin 8768 33 1,2112. Calarasi 8022 45 1,1813. Cluj 43356 203 3,5314. Constanta 34369 159 2,7415. Covasna 6255 35 1,1516. Dambovita 18907 63 1,9417. Dolj 21194 160 1,9218. Galati 21569 46 1,6119. Giurgiu 8534 53 2,2620. Gorj 7728 53 2,1721. Harghita 6531 21 0,8322. Hunedoara 17232 83 3,0323. Ialomita 8634 42 1,3124. Iasi 35507 205 1,7225. Ilfov 33935 275 4,4126. Maramures 18218 67 2,2927. Mehedinti 6460 31 1,3728. Mures 18755 86 1,2629. Neamt 15038 84 1,6730. Olt 11987 36 1,2431. Prahova 28234 84 1,0632. Satu Mare 10741 46 2,2033. Salaj 8806 55 3,0134. Sibiu 21238 63 2,2635. Suceava 21849 47 0,9736. Teleorman 10550 58 1,6437. Timis 43665 433 5,4938. Tulcea 6721 16 1,1139. Vaslui 13669 42 1,2040. Valcea 12893 66 2,2141. Vrancea 8736 20 1,1242. Mun. Bucuresti 139964 1179 3,9843. Cazuri noi nealocate pe judete 4147* -368TOTAL 859.709 4.383Pana astazi, 21.483 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 13.03.2021 (10:00) - 14.03.2021 (10:00) au fost raportate 44 de decese (28 barbati si 16 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Bihor, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Maramures, Mehedinti, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui, Ilfov si Bucuresti.Dintre acestea, 3 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 50-59 ani, 15 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 20 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 6 decese la categoria de peste 80 de ani.41 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru 3 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.829. Dintre acestea, 1.232 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 6.328.098 de teste RT-PCR si 434.247 de teste rapide antigenice . In ultimele 24 de ore au fost efectuate 15.192 de teste RT-PCR (8.599 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 6.593 la cerere) si 5.343 de teste rapide antigenice.De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 50 de teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 14 martie a.c.Pe teritoriul Romaniei, 52.307 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 14.304 persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 52.688 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 115 persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.926 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.