Localitatea din Romania unde incidenta COVID-19 a ajuns la 10 la mie

Rata de infectare cu virusul SARS-COV-2 in localitatea Havarna din judetul Botosani a depasit, sambata, pragul de 10 la mia de locuitori , potrivit datelor facute publice de Directia de Sanatate Publica (DSP). Sursa infectarii comunitare cu noul coronavirus din aceasta localitate a reprezentat-o slujba religioasa de Boboteaza, a declarat, vineri, in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta, prefectul de Botosani, Dan Nechifor.Directorul DSP Botosani, medicul Monica Adascalitei, afirma ca, in ultimele 24 de ore, in localitatea Havarna au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus 13 persoane, ceea ce a facut ca incidenta cumulata pe ultimele 14 zile sa fie de 10,45 cazuri la 1.000 de locuitori. scrie realitatea.net.In Havarna sunt in acest moment 45 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 , la o populatie de doar 4.308 locuitori.CITESTE SI: