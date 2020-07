MAE: Alti patru turisti romani din Grecia, confirmati cu coronavirus

Potrivit MAE, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile elene pe site-ul https://travel.gov.gr, termenul pentru completarea formularului electronic (Passenger Locator Form) a fost modificat. Astfel, fata de regula anterioara care stabilea obligativitatea completarii formularului electronic cu minimum 24 de ore anterior intrarii pe teritoriul Greciei, conform noilor informatii, acesta poate fi completat inclusiv in cursul zilei anterioare intrarii pe teritoriul Greciei.MAE precizeaza, cu privire la cetatenii romani testati pozitiv pentru COVID-19 pe teritoriul Republicii Elene, suplimentar fata de cele opt cazuri comunicate anterior, ca in conformitate cu datele comunicate fie in mod direct Consulatului General al Romaniei la Salonic sau Ambasadei Romaniei la Atena de catre cetatenii vizati, fie de catre autoritatile elene, au fost identificate alte patru cazuri de infectare cu COVID-19 in randul turistilor romani, trei in insula Thassos si un caz in Lefkada."Totodata, cu referire la elementele mentionate in spatiul public privind turistii romani depistati pozitiv cu COVID-19 in Republica Elena si care refuza efectuarea carantinei pe teritoriul acestui stat decizand sa revina in Romania pe cale rutiera, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu legislatia bulgara, persoanele confirmate cu COVID-19 urmeaza a fi plasate in carantina, din dispozitia autoritatilor sanitare. Autoritatile bulgare pot lua, de asemenea, decizia de a nu permite accesul pe teritoriul Bulgariei", explica reprezentantii ministerului.Totodata, MAE reaminteste ca cetatenii care intra in Republica Bulgaria, inclusiv in scopul tranzitului, sunt obligati sa completeze o declaratie prin care atesta ca nu au simptome specifice infectiei cu COVID-19 si ca nu au intrat in contact cu persoane care au fost diagnosticate ca infectate cu virusul SARS-CoV2 in ultimele 14 zile si nici nu sunt plasati in carantina.