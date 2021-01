MAE cere guvernului britanic sa reduca si in cazul romanilor taxa aplicata vizei de munca

Potrivit ministerului roman, este vorba de reducerea de 55 de lire aplicata de autoritatile britanice taxei pentru solicitarile de viza de munca din anumite tari, Romania nefiind inclusa printre acestea.Respectiva reducere este "o masura adoptata de autoritatile britanice in aplicarea Cartei Sociale Europene din 1961, la care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si 22 de state membre ale Uniunii Europene sunt parti", explica ministerul roman.MAE aminteste ca in 1996 a fost adoptata Carta Sociala Europeana revizuita, care modernizeaza documentul juridic din 1961, Romania devenind parte, in mod firesc, doar la acest din urma tratat. Cu toate acestea, Regatul Unit nu a devenit parte si la varianta revizuita, din 1996, a Cartei Sociale Europene, motiv pentru care aplica masura vizata (reducerea de 55 de lire) numai in raport cu acele state care sunt parti la varianta din 1961 a Cartei (inclusiv cele 22 de state membre ale Uniunii Europene).MAE subliniaza ca aceasta masura nu vizeaza in mod direct lucratorii romani , in aceeasi situatie juridica regasindu-se si cetatenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene care au ratificat versiunea din 1996 a Cartei.Incepand cu acest an, cetatenii Uniunii Europene care doresc sa lucreze in Marea Britanie trebuie sa solicite o viza in acest sens si sa indeplineasca o serie de conditii speciale, intrate in vigoare dupa ce Regatul Unit a parasit Uniunea Europeana. Mai multe detalii sunt disponibile pe platforma Guvernului britanic, gov.uk.