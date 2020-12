Mai multi absolventi ai scolilor de agenti de politie din Campina si Slatina, confirmati cu coronavirus. Cum vor sustine examenul final

"In perioada 5 - 18 decembrie 2020, in Scoala de Agenti de Politie << Vasile Lascar >> Campina si Centrul de Formare si Perfectionare a Politistilor << Nicolae Golescu >> Slatina, se desfasoara sesiunea de absolvire a seriei de elevi februarie - decembrie 2020. Premergator inceperii probelor de examen, toti cei 761 de elevi/candidati inscrisi la sesiunea de absolvire au fost testati Covid 19, cu testul rapid. In urma testarii, 11 dintre candidati au fost depistati pozitiv Covid 19", a anuntat, joi seara, Compartimentul Informare si Relatii Publice din cadrul Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar".Diagnosticul a fost confirmat prin teste de tip PCR."S-a luat imediat masura izolarii acestora in spatiile special amenajate de la nivelul scolii de politie sau la domiciliu, in functie de situatie. Ulterior, au fost efectuate si teste PCR, prin autoritatea Directiei de Sanatate Publica Prahova si Directiei de Sanatate Publica Olt, care, de asemenea, au fost declarate pozitiv Covid 19. In urma anchetei epidemiologice, s-a stabilit ca mai sunt 8 elevi/candidati, contacti direct ai celor depistati pozitiv. Pentru cei 19 elevi/candidati, a fost dispusa masura izolarii/carantinarii, fiind informate directiile de sanatate publica din judetele de domiciliu ale celor 19 persoane", au mai transmis reprezentantii Scolii de Agenti de Politie din Campina.Cei 19 viitori politisti vor sustine probele intr-o sesiune speciala de absolvire, "in cel mai scurt timp", dupa ce va trece perioada legala de izolare . Ulterior, ei vor fi repartizati in structurile MAI.CITESTE SI: