Sondaj IRES: 4 din 10 romani au iesit din localitate in prima saptamana de stare de alerta

Sursa: IRES

Ziare.

com

Majoritatea respondentilor spun ca au respectat masurile impuse in starea de alerta: 92% au spus ca au purtat masca sanitara in spatii inchise, iar 91% au sustinut ca au respectat regula distantarii sociale in public."Tinerii intre 18 si 35 de ani, intervievatii intre 36 si 50 de ani, cei cu studii superioare, respondentii cu venituri de peste 2.500 de lei, dar si cei care declara ca ar vota Alianta USR+PLUS la alegerile parlamentare sunt categoriile in randul carora proportia celor care declara ca au purtat masca este mai ridicata.Gradul de respectare a regulilor de distantare sociala in public este mai ridicat in randul barbatilor, al celor cu varsta intre 36 si 50 de ani si a respondentilor cu studii superioare, in cazul persoanelor cu venituri lunare de peste 1.500 de lei si a votantilor Aliantei USR+PLUS", arata IRES intr-un comunicat de presa remis luni Ziare.com.In prima saptamana de stare de alerta 4 din 10 romani au parasit localitatea de domiciliu:"Acestia sunt in proportii mai ridicate barbatii, tinerii, dar si maturii, persoanele care au un venit lunar de peste 1.500 de lei, respondentii care locuiesc in mediul rural si in sudul tarii, dar si votanti ai Aliantei USR+PLUS".O treime dintre romani s-au intalnit, in prima saptamana de relaxare, cu rude sau prieteni pe care nu i-au vazut in perioada starii de urgenta, mai releva sondajul.Totodata, peste 50% dintre participantii la studiu cred despre ceilalti ca respecta in mica masura sau ca nu respecta deloc indicatiile autoritatilor pe durata starii de alerta.In cazul in care numarul imbolnavirilor ar creste in tara noastra, 72% dintre romani cred ca revenirea la izolarea la domiciliu ar fi o masura justificata."Respondentii care ar fi de acord cu revenirea la izolarea la domiciliu sunt in proportii mai ridicate decat media femeile, tinerii intre 18 si 35 de ani, cei care locuiesc in Transilvania si Banat, care nu au venit sau care au venituri lunare de cel mult 2.500 de lei, dar si votantii PNL si cei ai Aliantei USR+PLUS", explica IRES.De asemenea, doua treimi - 67% - considera justificate masurile privind izolarea la domiciliu si oprirea activitatilor publice din localitatea lor.In ce priveste concediul din vara, 3 din 10 romani renunta sa mearga, in aceasta vara, in concediu, in timp ce peste un sfert, insa, spun ca vor pleca in vacanta.74% vor alege sa isi petreaca vacanta in Romania, 12% in strainatate, iar 10% atat in tara, cat si in strainatate."Nu au renuntat la vacantele din aceasta vara, in proportii mai ridicate, barbatii, tinerii si persoanele cu varsta de cel mult 50 de ani si nici cele cu studii superioare, respondentii cu venituri de peste 2.500 de lei, cei care locuiesc in mediul urban si in sudul tarii si votantii Aliantei USR+PLUS.Femeile, tinerii, persoanele cu studii superioare, cu venituri lunare de peste 1.500 de lei, respondentii care locuiesc in Transilvania si Banat si care voteaza cu Alianta USR+PLUS spun in proportii mai ridicate decat media ca au renuntat la vacantele din aceasta vara, desi in mod normal ar fi mers", conchide sursa citata.