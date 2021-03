Marturia unui medic roman din Suedia. Cum arata campania de vaccinare in tara nordica

Cum e la suedezi

Vor sa opreasca pandemia din iunie

Cum s-a vazut de afara scandalul dintre ministrul Sanatatii si coordonatorul campaniei

Europa este cuprinsa de febra campaniei de vaccinare, singura in masura sa opreasca o pandemie care a luat prin surprindere si a coplesit si cele mai solide sisteme sanitare.Laura Ghibu a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com cum se desfasoara campania din Suedia si ce perspective sunt in aceasta tara. Si pentru ca nu si-a uitat originile, medicul a acceptat sa discute teme sensibile precum conflictul dintre ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu si coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghita , dar si controversele provocate in ultimele luni de vaccinul AstraZeneca.Campania de vaccinare se promoveaza foarte discret in comparatie cu Romania. Exista informatii online pe site-urile dedicate informarii publice. In presa nu e subiectul principal. Pe pagina ANSP se pot gasi informatii statistice despre vaccinare, ca de exemplu procentul persoanelor vaccinate impartite pe categorii de varsta sau de risc. Exista si filmulete pe pagina web a televiziunii publice care contin informatii despre vaccin.Nu exista insa informatii concrete despre cum te poti programa pentru vaccinare. Informatia consta in faptul ca iti dau, in mod foarte general, o idee despre categoria prioritara in acest moment si te sfatuiesc sa astepti cu mult calm sa primesti la domiciliu o scrisoare cu informatii despre cum si unde te poti programa. Anumite grupuri de interes au sarit peste rand si au facut lobby pentru vaccinarea anumitor categorii de personal. Aceste nereguli s-au publicizat putin si s-au trecut rapid sub tacere.In general campania de vaccinare nu are nevoie de multa promovare deoarece interesul pentru vaccinare e mare. Din pacate acest interes a facut ca multe persoane care nu aveau drept la vaccin in acesta perioada sa intre in fata. Mai multe fapte de acestea au fost raportate in media si au creat nemultumire in randul populatiei. Din fericire pentru autoritati, suedezii nu sunt vocali in manifestarea nemultumirii lor. Se limiteaza la a se plange unul altuia in pauza de cafea.Strategia de vaccinare in Suedia prevede 4 faze prioritare. In prima faza, care a inceput la sfarsitul lunii decembrie 2020, sunt vaccinate urmatoarele grupuri de risc:persoanele care locuiesc in centre speciale pentru ingrijirea batranilor sau care au ingrijire la domiciliu conform Legii serviciilor sociale.Personalul care ingrijeste persoanele in varsta si alti angajati care lucreaza indeaproape cu aceste persoane. Adultii care locuiesc cu cineva apartinand grupului de risc mentionat in primul paragraf.A doua faza include urmatoarele grupuri de risc: persoanele cu varsta de 65 de ani si peste, dintre care cele mai in varsta sunt vaccinate mai intai.Persoanele care au suferit un transplant de maduva osoasa sau alt transplant de organe si familia cu care locuiesc. Persoanele cu tratament de dializa si familia cu care locuiesc.Persoanele care au 18 ani sau mai mult si care primesc interventii in conformitate cu Legea (1993: 387) privind sprijinul si serviciile pentru anumite persoane cu dizabilitati (LSS).Persoanele care au 18 ani sau mai mult si care primesc ajutor si asistenta conform Codului asigurarilor sociale - de exemplu persoane cu boli psihice. Celor mai in varsta li se ofera mai intai vaccinarea.Personalul sanitar si asistentii sociali (inclusiv LSS), care lucreaza indeaproape cu pacientii si beneficiarii de ingrijire mentionati in punctele de mai sus.A treia faza include urmatoarele grupuri de risc: persoanele cu varsta cuprinsa intre 60 si 64 de ani cu o boala cronica sau o afectiune care prezinta un risc crescut de imbolnavire grava cu covid-19 (conform listei de mai jos).Persoane in varsta de 60-64 de ani. Persoanele cu varste cuprinse intre 18 si 59 de ani cu o boala sau o afectiune care creste riscul de imbolnavire grava cu covid-19 (conform listei de mai jos). Persoanele cu o afectiune care face dificila respectarea sfaturilor privind masurile de control al infectiei.Acest lucru se aplica persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 59 de ani care au o boala de dementa sau un handicap cognitiv sau mental. Acest lucru se aplica si persoanelor care traiesc in situatii vulnerabile din punct de vedere social. Boli sau afectiuni care cresc riscul de imbolnavire grava cu covid-19:Boli cardiovasculare cronice, inclusiv accident vascular cerebral si hipertensiune arteriala (hipertensiune arteriala). Boli pulmonare cronice si astmul sever si instabil.Alte afectiuni care duc la afectarea functiei pulmonare sau a posibilitatii de a tusi (de exemplu, obezitate extrema, boli neuromusculare sau dizabilitati multiple).Insuficienta hepatica sau renala cronica. Diabetul de tip 1 si tip 2.Afectiuni care slabesc grav sistemul imunitar din cauza unei boli sau a unui tratament.Sindromul Down.A patra si ultima faza include persoanele care au 18 ani si mai mult si care nu au primit prioritate in fazele anterioare.CITESTE SI: INTERVIU Cum a ajuns Romania de la "ciuma Europei" la una din putinele tari in care numarul cazurilor de COVID e in scadere. Explicatiile unui expert in sanatate publica Telul autoritatilor e ca imunitatea colectiva sa se atinga la sfarsitul lunii iunie, dat fiind numarul limitat de vaccinuri si intarzierile produse de oprirea vaccinarii cu vaccinul de la Astra Zeneca, vor produce, din pacate intarzieri care nu pot fi inca cuantificate.Nu stiu care e explicatia vecinilor scandinavi, dar in Suedia inca se cerceteaza un caz de deces postvaccinare neelucidat. ANSP doreste sa-si formeze propria opinie despre modul de intrebuintare al vaccinului Astra Zeneca. Intrebat de ce intarzie aprobarea repunerii in circuitul de vaccinare a vaccinului de la Astra Zeneca, epidemiologul sef Anders Tegnell spunea urmatoarele, intr-un interviu pentru Dagens Nyheter din 23 martie:"Este vorba despre definirea cu o acuratete decenta a unor anumite grupuri care ar putea avea un risc mare de complicatii, pentru a vedea ce grupuri putem vaccina."Agentia suedeza de sanatate publica trebuie sa aiba un dialog cu diferiti actori diferiti, cum ar fi Agentia pentru produse medicale, medici specialisti si cu regiunile, pentru a discuta despre modul de a comunica reinceperea vaccinarii. Avem, de asemenea, intalniri cu alte tari pentru a discuta despre modul in care ele actioneaza si pentru a obtine o imagine de ansamblu asupra avantajelor si dezavantajelor diferitelor moduri de a trata aceasta problema.Indiferent care este decizia cu privire la Astra Zeneca, nimeni nu va putea sa-si aleaga un vaccin pentru a-l inlocui cu altul! Poti sa refuzi vaccinarea dar daca alegi sa fii vaccinat, nu ai dreptul sa alegi vaccinul cu care esti imunizat.Agentia Suedeza pentru Medicamente si Agentia Europeana pentru Medicamente EMA.Am avut doua sau trei intalniri cu celelalte tari nordice pentru a discuta conditiile de abordare a acestei teme pe viitorNu este intotdeauna usor sa coordonezi astfel de lucruri. Important este sa stim ce putem face in tarile noastre, ce am invatat si pe ce ne bazam diferitele evaluari.Chiar inainte de introducerea acestei opriri, anumite regiuni au raportat ca exista persoane care nu doreau sa fie vaccinate cu Astra. Nu stim cati sunt.Poate fi asa. Daca chiar daca avem o oprire lunga, exista desigur posibilitatea repornirii vaccinarii, asta daca nu apar alte date foarte noi.Toate tarile nordice au anuntat informatii sau o actualizare cu privire la stadiul anchetei asupra vaccinului Astra Zeneca. Norvegia a desemnat un grup larg de experti care se asteapta sa faca o prima declaratie vineri 29 martie.E inca prea devreme sa evaluam repercusiunile valului 3 dar in acest moment 51% din locurile disponibile la terapie intensiva sunt ocupate de pacienti COVID.Se observa o afluenta mai mare a pacientilor mai tineri care au nevoie de spitalizare. Persoanele in varsta sunt deja vaccinate si asta determina o scaderea drastica a numarului deceselor si a procentului pacientilor in varsta spitalizati.Din pacate, creste numarul copiilor care necesita de ingrijiri medicale de specialitate.Nu imi permit sa emit asemenea opinii. Pot doar sa va spun ca in Suedia nu exista date publice despre pozitia sau adresele centrelor de vaccinare, din motive de siguranta. Se considera ca centrele de vaccinare ar putea fi luate cu asalt, ca s-ar putea fura vaccinuri sau ca personalul ar putea fi agresat. Nu se comunica nici macar unde lucreaza fizic coordonatorii campaniei din acelasi motiv.Daca insisti cu intrebarile poti fi raportat la politie ca potential agresor. Nu se stie cu exactitate nici categoriile sociale care se vaccineaza. Exista statistica pe categorii de varsta.Personal am incercat in van sa aflu procentul personalului medical vaccinat din regiunea in care locuiesc eu si din Suedia, in general. Raspunsul a venit sec cum ca nu se stie si nimeni nu a inregistrat aceste date. Am incercat sa ma informez despre cum ma pot vaccina eu, fiind cadru medical care lucrez cu pacienti din grupe de risc. Mi s-a raspuns sa nu mai insist cu intrebarile si ca voi fi contactata cand va fi cazul. Nu stiu de catre cine, cum, cand. In situatia mea se afla marea majoritate a cadrelor medicale. Nimeni nu reactioneaza. Nici macar presa.Realitatile sunt diferite si dificil de comparat. Transparenta e o caracteristica importanta intr-un stat democratic si trebuie intotdeauna balansata cu oportunitatea informarii. Cu siguranta exista specialisti care ne pot explica mai bine care e formula cea mai adaptata realitatilor si asteptarilor societatii romanesti.