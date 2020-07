Marturia unui roman bolnav de COVID-19: "Toata ziua am avut febra. Venea si pleca, dar mai mult statea"

Barbatul spune in debutul jurnalului ca nu are idee de unde s-a imbolnavit. Afirma ca a fost printre cei care a respectat cu sfintenie masurile de protectie si distantare sociala, mai ales fiindca este ipohondru.Primele simptome le-a avut pe data de 5 iulie: "Dimineata a inceput cu o tuse seaca, enervanta. Pe la pranz m-am deranjat la burta. O febra mica. Mi-am pierdut pofta de mancare. Am luat un paracetamol, m-am simtit mai bine restul zilei. Seara au inceput frisoanele. Febra mare: 38.6. Am tratat-o cu un paracetamol si compresii cu apa si otet. Am transpirat toata noaptea si m-am trezit leoarca".A doua zi a sunat la serviciu pentru a anunta ca este bolnav si a ramas acasa: "Toata ziua am avut febra. Venea si pleca, dar mai mult statea. Seara, aceeasi poveste cu paracetamol, compresii, transpirat, febra. Nu am mancat nimic".Tanarul mai spune ulterior ca a inceput sa suspecteze ca nu este o simpla raceala, ca starea de rau generala si lipsa poftei de mancare s-au acutizat. Din acest motiv, a cautat sa se testeze si a reusit cu greu. Puteti citi continuarea relatarii pe pagina ionpeblog.ro