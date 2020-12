Cum sa nu mancam prea mult in noaptea de Revelion si de Sfantul Vasile. Sfatul nutritionistului: "Puneti pe o farfurie mare toate produsele"

Daca ar fi dupa mintea noastra, am manca pana ma crapa

Medicul nutritionist Mihaela Bilic ne da cateva ponturi pentru a manca ce e mai bun de pe masa. Ea a precizat intr-un interviul la Digi 24 ca, "o alta strategie, pe langa aceea de a-ti antrena toleranta la foame, este sa mananci cu simturile"."Tot ce inseamna relatie cu mancarea s-a mutat in mintea noastra, mintea este insatiabila, ea nu are senzatiii, nu simte, ea are doar idei, ganduri... Daca ar fi dupa mintea noastra, am manca pana am crapa. Pentru ca mintea nu simte.In contextul acesta, singurul care ne poate proteja in fata ispitelor culinare este, culmea, tot corpul nostru", a explicat Mihaela Bilic.Medicul nutritionist a explica si cum putem face acest lucru: "Folosind cele 5 simturi sa evaluam mancarea. Este un lucru interesant si in acelasi timp amuzant - mancarea nu este asa de buna cum proiectam noi cu capul ca este - si, culmea, daca o mancam cu simturile, toata aceasta impulsivitate alimentara dispare, pentru ca este foarte greu sa mananci folosindu-ti simturile.Avem vaz, auz, miros, gust si atingere. Ne dam seama ca toata atentia trebuie sa fie in farfurie. Tu mananci pe pilot automat, proiectand ideea ca "iti plac sarmalele", ca "iti place salata beuf", dar uitand sa gusti fix preparatul pe care il ai in farfurie.Ne ignoram mult simturile si mancam mult "ca prostii".Daca tot avem o masa mare - este foarte practic si foarte functional -, va recomand sa luati o farfurie mare, puneti pe ea din toate produsele, tocmai sa nu lasam mintea sa spuna ca am lasat ceva.Luam acea farfurie, gustam cu adevarat preparatele, si, ulterior, ne dam aceata ingaduinta de a ne reservi cu un lucru care a fost cu adevarat delicios"."Ce vom constata cu surprindere? Toata aceasta degustare, face sa treaca un pic de timp - unul necesar -, ca prima gura de mancare sa strabata cei 5 metri de tub digestiv si sa ajunga sa declanseze un hormon care ne da semnal de satietate.Si atunci, dupa cele 15 minute de exercitiu de degustare, automat vom avea o foame mult mai mica decat o aveam in primul moment, si cand, lacomi, am fi putut sa mancam o cantitate mare", a explicat Mihaela Bilic.