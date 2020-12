Medicul Valeriu Gheorghita, despre romanii care refuza sa se vaccineze: Fiecare intrebare, fiecare reticenta este absolut legitima. Trebuie sa avem incredere in personalul medical

"Fiecare ezitare, fiecare intrebare, fiecare reticenta este absolut legitima, important este sa fim suficient de capabili, noi, sa oferim raspunsurile necesare fiecarei persoane. As spune ca trebuie sa avem incredere in personalul medical, sa discutam cu medicii de familie, sa discutam cu medicii care cunosc istoricul nostru medical pentru a putea lua cea mai buna decizie vizavi de indicatia de vaccinare.Din punctul nostru de vedere, in momentul de fata sunt foarte putine contraindicatii legate de vaccinare. Din acest punct de vedere cred ca doar comunicarea si informarea sunt cele potrivite, sunt caile potrivite prin care fiecare persoana poate sa ia decizia cea mai buna care sa-i asigure protejarea sanatatii a lui, a familiei, a celor dragi si a comunitatii in general", a spus Dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania.Prima transa de vaccinuri Pfizer/BioNTech a ajuns in Romania vineri si contine 10.000 de doze care urmeaza sa fie folosite pentru vaccinarea personalului medical. Urmeaza ca in zilele urmatoare si in ianuarie sa ajunga si alte transe pentru vaccinarea persoanelor aflate in categoriile cu risc crescut la Covid-19.La Institutul Cantacuzino au ajuns in aceasta dimineata primele doze de vaccin. De aici vor fi distribuite in 10 spitale aflate in prima linie a luptei impotriva pandemiei. Premierul Florin Citu , ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si seful DSU Raed Arafat se afla la institut.CITESTE SI: