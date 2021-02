Ministerul Justitiei reia procedura de selectie a reprezentantului Romaniei la EUROJUST. Se cauta si magistrat de legatura in Italia

Magistrat de legatura in Italia

Candidaturile depuse pana la data de 2 decembrie 2020 inclusiv, ora 17.00 vor fi analizate de catre Comisia de analiza a dosarelor si de interviu.Afisarea rezultatelor cu lista persoanelor calificate pentru interviu va avea loc in perioada 01 - 04 martie 2021, pe site-ul Ministerului Justitiei."Persoanele care intrunesc conditiile prevazute la punctul 2 din Anuntul privind selectarea membrului national la EUROJUST, publicat in data de 6 noiembrie 2020, vor sustine un interviu in perioada 09-11 martie 2021. Modalitatea si conditiile de sustinere a interviului vor fi comunicate in termen util, luand in considerare si evolutia situatiei epidemiologice. Interviul se va desfasura in limbile romana si engleza", a transmis Ministerul Justitiei.Sursa citata a precizat ca afisarea rezultatelor interviului va avea loc in data de 17 martie 2021 pe pagina de internet a Ministerului Justitiei. Eventualele modificari ale calendarului urmeaza a fi anuntate in timp util, pe site-ul ministerului.Ministerul a lansat si procedura de selectie a magistratului de legatura roman in Italia, pentru un mandat de trei ani."Pot candida judecatori, procurori sau personal de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, acestora, cu experienta in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala si civila. Magistratul de legatura roman in Italia va contribui la facilitarea cooperarii judiciare intre autoritatile competente ale celor doua state", a transmis Ministerul Justitiei.Sursa citata a precizat ca mandatul magistratului este de trei ani. Dosarele de candidatura se pot depune pana in 5 martie, iar selectia candidatilor care intrunesc conditiile legale necesare va fi realizata pana in 11 martie.Ulterior, cei selectati vor sustine un interviu. Ministerul Justitiei precizeaza ca judecatorii sau procurorii care ar dori sa candideze trebuie sa obtina, in prealabil, de la Consiliul Superior al Magistraturii o decizie privind detasarea la Ministerul Justitiei.