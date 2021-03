Ministerul Mediului: "Suprafata terenurilor impadurite din Romania creste de la an la an"

"Prin implicarea activa a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si prin eforturile sustinute de angajatii din domeniul silvic, dar si de proprietarii de terenuri, iata ca, in ciuda faptului ca sunt identificate taieri ilegale, suprafetele impadurite cresc de la un an la altul. Acest aspect este confirmat de Inventarul Forestier National (IFN)", afirma Gelu Puiu, joi, intr-o postare pe Facebook El adauga ca, in momentul de fata, la nivelul tarii noastre, avem o suprafata de 7.037.607 hectare impadurite, dintre care 6.929.047 hectare sunt acoperite cu arbori."Am amintit acest aspect avand in vedere ca suprafata terenurilor acoperite cu arbori reprezinta peste 98% din cea a padurii. Ca specii, fagul acopera aproape 31%, rasinoasele circa 26%, stejarii peste 16%, diverse foioase tari peste 20% si diverse foioase moi aproximativ 7%", explica el.Totodata, a fost identificata o suprafata de 22.599 hectare destinate lucrarilor de regenerare."Reusim sa replantam suprafete importante de teren astfel incat, la nivel national, volumul masei lemnoase recoltate sa nu duca la dezechilibre ale ecosistemului forestier. Ca urmare a lucrarilor de regenerare efectuate in perioada dintre cele doua cicluri IFN, iata ca se constata o crestere a suprafetelor acoperite cu arbori si o scadere a suprafetelor terenurilor destinate impaduririi si a altor terenuri goale", adauga secretarul de stat.Potrivit sursei citate, volumul de lemn pe picior din paduri este de 2.354.789.867 metri cubi. Acesta a crescut de la 2.221.593.369 metri cubi in IFN1 la 2.354.789.867 metri cubi in IFN2, ca urmare a cresterii curente anuale mari inregistrata in aceasta perioada, datorita structurii pe clase de varsta a padurii, precum si a conditiilor climatice favorabile. De asemenea, si volumul mediu de lemn la hectar a crescut corespunzator, de la 322 la 340 metri cubi/hectar."Un aspect important este faptul ca prin implementarea SUMAL 2.0 vom reusi sa verificam intreaga cantitate de masa lemnoasa care a fost recoltata de pe fiecare suprafata impadurita. Specialistii pot stabili, pe baza informatiilor stocate in sistemului informatic, daca au avut loc taieri ilegale, cantitatea, dar si raza teritoriala unde s-au inregistrat astfel de fapte", conchide Gelu Puiu.