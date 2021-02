Ministerul Sanatatii: 2020 a fost pentru Romania si anul in care am pierdut mult mai multe vieti din cauza cancerului decat in anii precedenti

In UE 40% dintre formele de cancer sunt prevenibile

"2020 a fost anul luptei cu COVID-19. Dar 2020 a fost pentru Romania si anul in care am pierdut mult mai multe vieti din cauza cancerului decat in anii precedenti. Pandemia a intarziat accesul la ingrijiri pentru pacientii cu cancer si acest lucru a fost cu siguranta una dintre cauzele numarului mai mare de decese. Noul Plan european de combatere a cancerului , lansat in 3 februarie, include o abordare completa, de la preventie pana la calitatea vietii pacientului cu cancer. Este structurat pe patru zone cheie de actiune: preventie, detectie precoce, diagnostic/tratament si imbunatatirea calitatii vietii", a transmis, joi, Ministerul Sanatatii. Potrivit sursei citate, in Uniunea Europeana aproximativ 40% dintre formele de cancer sunt prevenibile."Ca exemplu concret, 27% dintre toate formele de cancer sunt cauzate direct de consumul de tutun. Prin reducerea la minimum a acestui consum, 9 din 10 cazuri de cancer pulmonar ar putea fi prevenite", a mai transmis Ministerul.Sursa citata a precizat ca preventia este cea mai eficienta strategie pe termen lung de control al cancerului.Planul de Preventie va adresa factorii de risc cheie - consum de tutun, alcool, obezitatea si lipsa activitatii fizice, expunerea la poluare , substante carcinogene si iradiere, agenti infectiosi, cu o abordare reala de sanatate in toate politicile si implicand toate structurile guvernamentale. Echipa Ministerului Sanatatii are in lucru inca de la debutul mandatului structurarea principiilor si obiectivelor pentru noua Strategie Nationala de Sanatate 2021-2027, alaturi de cadrul general al primului Plan de Actiune in Domeniul Preventiei si Promovarii Sanatatii. In perioada imediat urmatoare, viziunea Ministerului Sanatatii reflectata in Strategia Nationala de Sanatate 2021-2027 va fi facuta publica, iar planul de actiune pentru preventie va fi lansat in consultare publica pentru a beneficia de implicarea tuturor expertilor de la nivelul societatii civile, academice, medicale", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu