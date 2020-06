Ministrul Economiei, despre redeschiderea restaurantelor de la 1 iulie: "Daca se mentin lucrurile astea, nu cred ca vom avea verde de la Ministerul Sanatatii pentru o noua relaxare"

Ziare.

Ministrul Virgil Popescu a fost intrebat, marti seara, la Digi 24, daca se mai poate lua in calcul deschiderea restaurantelor la 1 iulie si a precizat: "1 iulie este o data la care ne uitam, dar este o data la care n-am ajuns inca acolo si trebuie sa treaca si de aceasta evaluare din aceasta saptamana. Nu este imbucurator ce s-a intamplat saptamana trecuta, cazurile s-au inmultit, au trecut de 300. Astazi a fost o prima zi in care au scazut, sunt sub 300. Asteptam evaluarea de la Institutul National de Sanatate Publica, de la Ministerul Sanatatii si vom lua o decizie in functie de evaluare".Virgil Popescu a facut apel la populatie sa respecte regulile."Suntem ingrijorati de ceea ce se intampla si nu vrem sa avem un val doi mai devreme decat sfarsitul anului, daca va fi acest val doi. Adica nu vrem sa avem un val doi auto creat de catre noi, prin faptul ca nu respectam regulile. Fac un apel la romani sa respecte regulile, pentru ca respectand regulile automat relaxarea va continua si vom avea si restaurante deschise, si spectacole, si cinematografe", a mai afirmat ministrul.Acesta a adaugat ca, daca numarul de cazuri nu scade, Ministerul Sanatatii nu va fi de acord cu o noua etap e relaxare care sa includa deschiderea restaurantelor."Daca se mentin lucrurile astea, nu cred ca vom avea verde de la Ministerul Sanatatii pentru a avea o noua relaxare a masurilor, ci vom mai astepta, probabil doua saptamani, sa vedem ce se intampla", a completat ministrul Economiei.