Mandatele europene de arestare in cazul lui Alexander Adamescu si Puiu Popoviciu, subiect de discutie intre ministrul Justitiei si ambasadorul Marii Britanii

Dicutiile au vizat si cazurile avand ca obiect solutionarea mandatelor europene de arestare emise cu privire la Bogdan Alexander Adamescu si Gabriel Aurel Popoviciu.In cadrul intalnirii, s-a discutat pe marginea relatiilor dintre Romania si Regatul Unit in domeniul justitiei, exprimandu-se satisfactia asupra modului in care decurge cooperarea bilaterala, inclusiv cea in materie judiciara."A fost exprimata, de ambele parti, convingerea ca recentul Acord de Comert si Cooperare incheiat de UE cu Marea Britanie va constitui o baza solida de continuare a dialogului bilateral in domeniul aplicarii legii.In ceea ce priveste cooperarea judiciara in materie penala, ministrul Justitiei a multumit pentru foarte buna colaborare cu autoritatile din Marea Britanie, in special in contextul executarii de catre autoritatile judiciare din Regatul Unit a mandatelor de arestare emise de instantele romane. Aceasta materie este in continuare reglementata de Acordul de Comert si Cooperare si, intrucat pe fond, reglementarea nu a cunoscut modificari substantiale, apreciem ca nu vor fi inregistrate sincope in viitor", se precizeaza intr-un comunicat de presa al ministerului"Apreciem orice informatie transmisa de colegii britanici cu privire la elemente concrete privind predarea persoanelor in privinta carora procedurile judiciare in fata instantelor britanice au fost incheiate. A fost apreciata contributia magistratului de legatura britanic in Romania, din perspectiva facilitarii cooperarii judiciare", se mai sustine in comunicatCele doua parai au stabilit ca pe viitor, eforturile partilor sa se concrentreze pe combaterea criminalitatii organizate in toate formele sale si, in special, a traficului de persoane, protectia minorilor, lupta impotriva coruptiei.