Ministrul Sportului spune cand ar putea fi deschise salile de fitness: Sute de mii de romani asteapta

"Avem cateva norme referitor la antrenamentele in spatiile inchise. La fitness insa e specific, in sensul sa sunt multe aparate, dezinfectarea lor trebuie facuta dupa fiecare utilizare, spatiul e mult mai restrans, exista activitati colective cum este acea gimnastica pe muzica, la fel exista 'cycling' unde sunt foarte multe biciclete una langa alta. Dar eu sunt optimist.Urmeaza sa avem o noua intalnire la Ministerul Sanatatii si eu sper ca de la 15 iunie, in conditiile in care vom avea o evolutie buna, dupa anumite reguli, sa avem posibilitatea sa deschidem si salile de fitness, pentru ca sunt esentiale in ceea ce priveste sportul in viata romanilor. Adica in momentul de fata sunt sute de mii de romani care asteapta acest lucru. Si eu merg la sala si stiu", a spus Stroe."Noi ne-am implicat in acest subiect si am raspuns afirmativ solicitarilor venite din partea industriei de fitness, pentru ca e o zona economica. Desi salile de fitness nu tin strict si direct de noi, ele au o activitate cu un pronuntat caracter comercial. Evident ca acolo se face sport, dar salile de fitness au caracter comercial, platesti pentru a avea acces. In prezent pot face pregatire in salile de fitness culturistii sau sportivii profesionisti din zona de fitness. Eu nu am avut nicio problema sa le reprezint interesele in relatia cu Ministerul Sanatatii. O sa vedem cum evolueaza lucrurile", a explicat ministrul.Autoritatile romane au relaxat incepand cu 15 mai si ulterior 1 iunie conditiile privind antrenamentele si pregatirea sportivilor legitimati, dar acestea nu se aplica si practicantilor sportului amator.Incepand cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfasurarea in aer liber, in bazine acoperite sau nu, a activitatilor de pregatire fizica a sportivilor legitimati si a competitiilor sportive (cu exceptia sporturilor de contact), precum si a antrenamentelor in sali, fara participarea spectatorilor, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului si Sportului si ministrului Sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.