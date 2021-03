Ministrul Stelian Ion: Contribuim activ la elaborarea celui de-al doilea Raport privind Statul de Drept in UE

Potrivit unui comunicat de presa, ministrul Justitiei, Stelian Ion, a participat la reuniunea informala a ministrilor Justitiei si membrilor Comisiei Europene si ai Parlamentului European care fac parte din familia politica RENEW. Romania a sprijinit ferm operationalizarea EPPO si demersurile noastre probeaza acest fapt. Au fost numiti primii 6 procurori europeni delegati, iar cadrul normativ pentru aplicarea Regulamentului EPPO este in vigoare. De asemenea, contribuim activ la exercitiul de elaborare a celui de-al doilea Raport privind Statul de Drept in Uniunea Europeana, care va fi publicat de Comisia Europeana in cursul acestui an. Respectarea principiilor statului de drept este vitala pentru consolidarea democratiilor din statele noastre", a declarat Stelian Ion, citat in comunicat.La discutii au luat parte Didier Reynders, comisarul pentru Justitie, ministrii Justitiei din Finlanda, Estonia, Belgia, Lituania, precum si membri ai Parlamentului European, printre care Ramona Strugariu, membra in Comisia LIBE a Parlamentului European "Interventiile au constat in prezentarea pozitiilor nationale pe subiecte care se regasesc pe agenda Consiliului JAI: operationalizarea Parchetului European, Mecanismul privind Statul de Drept, respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale", mentioneaza sursa citata.