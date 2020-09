Mitropolia Ardealului ii invita pe romani sa-si desemneze cel mai mare filantrop ortodox

Prezentarea filantropilor

Campania urmeaza sa fie lansata in cursul saptamanii viitoare si se va desfasura in trei etape, a declarat pentru Agentia de stiri Basilica Pr. Emanuel Tavala, Consilier cultural - Arhiepiscopia Sibiului.Prima etapa a campaniei consta in prezentarea filantropilor care vor intra in competitie. Criteriile de selectie corespund programului cadru pentru anul comemorativ 2020.Lista initiala poate suferi modificari, putand fi adaugate si alte personalitati care merita a fi pe lista, au precizat oficialii de la Mitropolie."In primele 2 luni, ne-am propus sa prezentam toate personalitatile alese pentru a intra in competitia celui mai mare filantrop. Acestea vor fi prezentate pe pagina de internet a Mitropoliei Ardealului, pe blogurile care se alatura campaniei, precum si pe site-urile ziarului Telegraful Roman, a Ziarului Lumina, a Agentiei de stiri Basilica si in emisiunile TV Trinitas", a precizat Pr. Tavala.Dupa prezentarea personalitatilor, romanii sunt invitati sa alcatuiasca un top al filantropilor prin exprimarea unui vot fie online, pe site-ul marifilantropi.ro, fie prin intermediul unor taloane speciale."Vom incerca sa introducem taloane de votare in ziare. De asemenea, vom tipari taloane pe care le vom imparti in parohii, care devin, astfel, si ele partenere ale campaniei. Ne gandim si la scoli, la institutii de cultura si de invatamant, la diferite alte market-uri de produse, in general la locatiile frecventate intens", a precizat parintele Emanuel.In urma votului, va fi alcatuit un top al filantropilor, iar primele zece personalitati vor merge in etapa urmatoare a concursului."Din acel moment, ei vor primi un avocat (personalitate sau un specialist in domeniu) care le va sustine imaginea in mass media si vor veni cu argumentele necesare care va vor face sa ii votati inca odata, intr-un sondaj final ce are menirea de a alege pe cel mai mare filantrop din istorie".Lucram deja la site-ul oficial al campaniei, la o brosura, la diferite materiale promotionale, precum si la o strategie post-campanie.Campania vizeaza "revitalizarea blogosferei ortodoxe, care sa se reactiveze si sa se reuneasca intr-un proiect comun aplicat pe specificitatea timpului in care ne aflam", a declarat Pr. Emanuel Tavala.Campania este initiata de Mitropolia Ardealului in contextul in care Patriarhia Romana ii comemoreaza in anul 2020 pe marii filantropi ortodocsi romani