Mitropolitul Teofan acuza autoritatile romane ca incalca "prevederi legale si principii internationale": "Sfintele moaste au ajuns sa fie considerate sursa de contaminare"

El sustine ca masura, care a fost adoptata pentru prima data in istorie, "incalca numeroase prevederi legale si principii internationale ce protejeaza libertatea de manifestare religioasa"."Moldova traieste in aceste zile una dintre cele mai triste perioade din istoria sa. La durerea provocata de faptul ca multi semeni de-ai nostri sunt atinsi de noua epidemie se mai adauga si decizia autoritatilor de a interzice celor care nu au domiciliul in Iasi sa patrunda in spatiul Mitropoliei, unde se afla racla cu sfintele moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Interdictia este respectata pana-ntr-atat incat s-a ajuns ca in jurul Mitropoliei sa fie mai multi reprezentanti ai fortelor de ordine decat inchinatori. Este efectul unei masuri discriminatorii, care incalca numeroase prevederi legale si principii internationale ce protejeaza libertatea de manifestare religioasa. Este o situatie foarte greu de inteles si de acceptat. Credinciosii care vin in Iasi cu diferite motive, la spital , la cumparaturi, la instantele judecatoresti sau la locul de munca, daca nu au domiciliul in Iasi, nu se pot inchina la Sfanta Parascheva. Parintii care sunt pentru cateva zile in vizita la copiii lor nu pot sa-si implineasca dorinta inchinarii la sfintele moaste, desi au venit la Iasi si pentru aceasta. Nici studentii si elevii aflati in Iasi care nu au inca viza de flotant nu se pot apropia de Catedrala Mitropolitana", a afirmat mitropolitul Teofan.Inaltul prelat sustine, totodata, ca "sfintele moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva au fost dintotdeauna izvor de alinare, de vindecare si de intarire", iar acum au devenit "sursa de infectare"."Este pentru prima data, cred, in istoria Moldovei, cand se intampla asa ceva. Au fost invazii, razboaie, molime de tot felul, regimuri totalitare. Sfintele moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva au fost dintotdeauna izvor de alinare, de vindecare si de intarire, iar oamenilor li s-a permis sa se apropie de ele. Astazi, au ajuns sa fie considerate sursa de contaminare. De sapte luni, Biserica s-a implicat cu toate fortele sale pentru ocrotirea sanatatii oamenilor. Si o va face in continuare. Credinciosii au suportat restrictii severe privind libertatea de manifestare a convingerilor religioase in numele luptei impotriva molimei. Totul are, insa, o limita peste care, daca se trece, nu este bine pentru nimeni", a adaugat mitropolitul Moldovei.El si-a cerut scuze fata de preoti si credinciosi pentru situatia creata si a facut un apel catre preoti sa oficieze zilnic Sfanta Liturghie."Ii rog pe preotii si credinciosii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, precum si pe toti inchinatorii care obisnuiau sa vina in aceasta perioada la sfintele moaste ale Sfintei Cuvioasei Parascheva sa ma ierte pentru neputinta de a le facilita accesul la inchinare, dupa randuiala Bisericii. Ii rog pe toti sa transforme aceasta durere in vreme de pocainta, de rugaciune si de fapte bune. Pe preoti ii indemn sa slujeasca zilnic Sfanta Liturghie in aceasta perioada. In bisericile de parohie si manastiri sa se savarseasca slujba Paraclisului si Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Psaltirea, mare izvor de mangaiere in vreme de incercare, sa fie hrana sufleteasca pentru tot crestinul, mai ales in miez de noapte. Sarbatoarea Sfintei Parascheva sa fie precedata si urmata de cateva zile de post, daca se poate, ajunare pana la apusul soarelui din partea celor sanatosi, precum si de multe fapte de milostenie. Totul pentru ca Dumnezeu sa-si intoarca privirea spre noi, Sfanta Parascheva sa ne ierte, personalul medical sa fie incurajat si apreciat cum se cuvine, oamenii sa implineasca ceea ce trebuie pentru ocrotirea sanatatii lor si a semenilor, iar autoritatile sa aiba intelepciunea unor decizii care sa tina cont si de amploarea epidemiei, dar si de faptul ca exista si numeroase persoane in aceasta tara care au credinta in Dumnezeu si in puterea tamaduitoare a rugaciunii sfintilor", a conchis IPS Teofan.