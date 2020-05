Ne trebuie declaratie dupa 15 mai sa iesim din oras? Tataru spune ca va fi una verbala, Orban ca inca nu s-a decis

Declaratie verbala pe propria raspundere?!

Guvernul abia astazi a adoptat proiectul de lege care reglementeaza starea de alerta iar procesul legislativ - dezbaterea si votul din Parlament, promulgarea de catre presedinte, publicarea in Monitorul Oficial - chiar si fara eventuale sesizari la CCR, va dura mai mult. Astfel, premierul Ludovic Orban a anuntat ca joi va fi data o ordonanta de urgenta ce va contine si noile restrictii si recomandari, ce vor fi stabilite tot joi.Intrebat daca va mai fi nevoie de declaratie pe propria raspundere, mai ales pentru a iesi din oras, cum au sugerat diversi oficiali ca ar fi cazul dupa 15 mai, Orban a spus ca inca nu s-a luat decizia si ca aceasta sta in puterea Consiliului National pentru Situatii Speciale de Urgenta."Privitor la decizia daca va fi sau nu va fi necesara declaratia, decizia va fi luata de Consiliul National pentru Situatii Speciale de Urgenta dupa declararea starii de alerta. Exista opinii pe tema asta. Pana la urma va prevala decizia CNSSU si noi vom anunta public in timp util astfel incat oamenii sa stie despre ce e vorba.Ce este cert, vor exista o suma de motive care sunt publicate deja pe siteul Ministerului Afacerilor Interne, le-am prezentat public, pentru deplasarea in afara localitatii.De asemenea, gandim pentru arealurile metropolitane unde practic exista o legatura extrem de apropiata sa nu existe astfel de restrictii pentru ca sunt foarte multi care lucreaza in arealul metropolitan in afara capitalei resedinta de judet astfel incat sa nu existe restrictii in ceea ce este cumva un areal metropolitan rezonabil", a spus Orban.El a mentionat ca joi Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care unele masuri din starea de urgenta sa ramana si in starea de alerta.Consiliului National pentru Situatii Speciale de Urgenta este un organism interministerial si interinstitutional si e format din reprezentanti ai Ministerului de Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii, Ministerului Economiei, SRI, SPP si STS.Asa ca intrebarea despre declaratie i-a fost pusa si ministrului Sanatatii Nelu Tataru, intr-o discutie cu jurnalistii dupa ce acesta a fost prezent in Parlament sa dea explicatii despre cum a fost gestionata pandemia de COVID-19.El a raspuns ca o astfel de declaratie ar putea fi verbala si deplasarile vor trebui facute doar cu motive bine intemeiate."Se poate iesi doar din motive bine intemeiate. Mergem sa ingrijim pe cineva, un copil, o persoana bolnava, mergem la o proprietate pe care o avem in alta parte, mergem la munca campului, sunt motive intemeiate. Le veti vedea in urmatoarea perioada. Ne-am gandit sa fie verbala declaratia si sa putem dovedi cu ceva, cu un act de proprietate sau ceva. Trebuie sa facem dovada acelui motiv bine intemeiat", a mai afirmat ministrul.Intrebat daca mastile se vor ieftini in farmacii dupa data de 15 mai, Nelu Tataru a spus: "La nivelului Ministerului Economiei s-a facut o evaluare, avem atat producatori externi, cat si producatori interni, care au inceput sa produca aceste masti, preconizam sa putem acoperi la 80 de milioane de masti atat pentru persoanele vulnerabile in care autoritatile locale si Guvernul vor asigura acest lucru, cat si pentru cele care isi pot procura singure din farmaciile cu circuit deschis. Mentionez ca farmaciile cu circuit deschis au furnizorii proprii si evalueaza si achizitioneaza singuri aceste masti".