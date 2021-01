Noile conditii de lucru pentru muncitorii romani in Marea Britanie

"Cetatenii romani care cauta munca sezoniera in Marea Britanie vor fi bineveniti in 2021. Proiectul pilot pentru muncitorii sezonieri, lansat initial in 2019, a fost extins si prelungit pentru un an, suplimentar pentru cei care doresc sa vina sa lucreze la fermele din Marea Britanie pentru o perioada de pana la sase luni", conform unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice.Mai multe informatii, inclusiv cerintele de viza, sunt disponibile pe platforma gov.uk Potrivit site-ului Guvernului britanic, cei interesati pot solicita o viza de lucrator sezonier, care acopera o perioada de sase luni. In acest sens, aplicantii trebuie sa arate ca vor fi platiti si sa indeplineasca anumite conditii, printre care sa fie majori si sa aiba dovada ca se pot intretine financiar pe durata sederii.Pe platforma online este mentionata necesitatea unui certificat de sponsorizare. Acesta este un numar de inregistrare, ce ofera acces la informatii despre aplicant si tipul de munca pe care o va face pe teritoriul Regatului Unit.Cei interesati pot solicita viza cu cel mult trei luni inainte sa lucreze ca sezonieri pe teritoriul Marii Britanii. Costul vizei este de 244 de lire sterline.Persoanele care au primit acest tip de viza nu pot accepta un loc de munca permanent, nu pot avea un al doilea loc de munca, nementionat in certificatul de sponsorizare, si nu pot aduce membri ai familiei in Marea Britanie, mai arata gov.uk.CITESTE SI: