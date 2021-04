Cum se vor desfasura nuntile, evenimentele private si spectacolele in aceasta vara. Propunerea ministrului economiei

Este o varianta pe care Ministerul Economiei o ia in calcul, potrivit declaratiilor ministrului Claudiu Nasui. El a adaugat ca sunt discutii in prezent in acest sens pentru a vedea cum poate fi operationalizata o astfel de solutie."Este si testarea o solutie. E o varianta pe care o iau in calcul, nu o exclud deloc si chiar o discutam in momentul acesta sa vedem cum poate fi operationalizata", a declarat Claudiu Nasui, intrebat vineri la Digi 24 daca este posibil sa fie o testare rapida astfel incat oamenii sa poata avea acces la spectacole si alte evenimente pe viitor.Referitor la subiect, liderul PSD Marcel Ciolacu a propus testarea regulata a angajatilor si decontarea din impozit a costului testelor rapide achizitionate de orice companie din tara, precum si redeschiderea restaurantelor, teatrelor si muzeelor, cu intrarea oamenilor doar dupa un test rapid negativ la COVID, costurile testarii fiind decontate de aceste institutii.