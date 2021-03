O noua transa de vaccin Moderna, de peste 106.000 de doze, soseste in Romania

Potrivit CNCAV, 106.800 doze de vaccin Moderna vor ajunge, in 12 martie, la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare , iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national. Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino" este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), autoritatea nationala care are competenta in domeniul medicamentului de uz uman.Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti, cat si din tara , dozele fiind distribuite dupa cum urmeaza:Centrul National de Stocare Bucuresti: 32.600 doze;Centrul Regional de Depozitare Brasov: 5.600 doze;Centrul Regional de Depozitare Cluj: 11.200 doze;Centrul Regional de Depozitare Constanta: 15.400 doze;Centrul Regional de Depozitare Craiova: 2.800 doze;Centrul Regional de Depozitare Iasi: 18.200 doze;Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 21.000 doze.Ca urmare a primirii autorizatiei din partea ANMDMR, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" poate desfasura, in calitate de distribuitor angro, operatiuni de detinere, custodie si livrare pentru medicamente carora li se impun criterii suplimentare de tipul: produse in acord cu art. 806 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata: medicamente imunologice, respectiv produse cu distributie in lantul rece (care necesita manipulare la temperaturi scazute).