O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech, de peste 92.000 de doze, soseste luni in Romania

- Centrul Regional de Distributie Bucuresti: 35.100 doze;

- Centrul Regional de Distributie Brasov: 11.700 doze;

- Centrul Regional de Distributie Cluj: 10.530 doze;

- Centrul Regional de Distributie Constanta: 9.360 doze;

- Centrul Regional de Distributie Craiova: 7.020 doze;

- Centrul Regional de Distributie Iasi: 11.700 doze;

- Centrul Regional de Distributie Timisoara: 7.020 doze.

Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa.Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti , cat si din tara, fiind distribuite 92.430 de doze Pfizer BioNTech, dupa cum urmeaza:"In centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transele anterioare, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.Conform calendarului de livrare, urmatoarea transa de vaccin ar urma sa fie adusa in Romania marti, 26 ianuarie, iar la acest moment se asteapta confirmarea oficiala in acest sens din partea firmei producatoare", a precizat CNCAV.Etapa a II-a a campaniei de vaccinare, destinata persoanelor cu varsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de varsta, precum si personalului-cheie care desfasoara activitati in domenii esentiale, a inceput in 15 ianuarie."In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, saptamanal, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei. Pe masura ce noile transe ajung in Romania, aplicatia de programare se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populationale aflate in etapa curenta.In ceea ce priveste calendarul de livrare a dozelor, compania Pfizer a anuntat revenirea la programul initial de livrari catre Uniunea Europeana incepand cu 25 ianuarie si va creste numarul de doze in jurul datei de 15 februarie", a aratat CNCAV.