O romanca ii face concurenta lui Kim Kardashian

O romanca ce traieste in SUA ii face concurenta faimoasei Kim Kardashian.

Femeia, o blonda platinata, care traieste din discursurile la seminarii pe teme ce variaza de la dragoste la succes in afaceri, sustine ca are fundul mai mare decat al vedetei Tv, scrie The Daily Mail.

Alexandra Harra, fiica prezicatoarei Carmen Harra, are 27 de ani si are o afacere de training personal. Ea a fost convinsa sa pozeze pentru Playboy Romania si a fost uimita sa constate ca oamenii sunt interesati de... fundul ei.

"Cineva in Romania a constatat ca fundul meu, de 109 centimetri, e mai mare decat al lui Kim Kardashian, care are doar 101 centimetri. Acum sunt in ziare mereu drept Kim Kardashian din Romania", spune blonda care traieste in Florida.

Mama Carmen spune: "Noi nu incercam sa imitam pe nimeni, suntem noi insine".

A.I.

