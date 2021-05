Legea ii lasa pe jandarmii sa aprecieze "ochiometric" aglomeratia. Cand si unde mai suntem obligati sa purtam masca de protectie fara sa luam amenda

Oamenii nu stiu exact cand anume trebuie sa poarte masca in continuare si cand sunt liberi sa circule fara protectia faciala astfel incat sa nu fie amendati.Pe de o parte, textul hotararii nu specifica foarte clar ce inseamna "aglomerat", iar pe de alta nu acopera integral zonele in care se poate produce o aglomerare de oameni, lasand la latitudinea fiecarui comitet judetean pentru situatii de urgenta sa decida in acest sens."Pe durata starii de alerta, purtarea mastii de protectie ramane obilgatorie in spatiile publice, piete targuri , balciuri, talciocuri, statii pentru transportul in comun, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se poate institui obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in alte zone cu potential de aglomerare stabilite prin hotarare a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta", conform Hotararii de Gubern publicata in Monitorul Oficial in data de 14 mai.In lipsa unor reglementari clare, organele de control, jandarmii si politistii, se pare ca vor schimba de aici inainte tactica si vor evita sa dea amenzi de indata ce vor observa o persoana fara masca, aflata intr-o zona care poate fi considerata "aglomerata"."Jandarmeria, in prima instanta, va merge si va face recomandari, in cazul in care o anumita zona a devenit foarte aglomerata, iar persoanele aflate in spatiul respectiv vor fi rugate sa poarte masca. Pe trotuarele aglomerate, unde exista trafic, nu se pune problema purtarii mastii", a declarat Sorin Despina, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane.Potrivit sursei citate, masca este obligatorie doar in spatiile deschise delimitate si unde sunt prezente foarte multe persoane in mod constant. O astfel de situatie poate aparea chiar in zonele pietonale din marile orase sau in zonele turistice cu traditie unde in general numarul persoanelor este foarte mare, mai ales la sfarsit de saptamana. Au fost astfel de situatii concrete cel putin sambata seara in Bucuresti, unde in Centrul Vechi, in zona teraselor, aglomeratia a fost descrisa de catre cei prezenti "ca la concert" si nimeni nu purta masca.Pe de alta parte, reprezentantii Politiei Romane sustin ca, pentru ca un spatiu public exterior sa nu fie considerat aglomerat, ar fi necesara posibilitatea pastrarii unei anumite distante intre fiecare persoana "de cel putin un metru", arata Goergian Dragan, purtatorul de cuvant al IGPR.Pana la urma aglomeratia, din punct de vedere legal, nu este reglementata, totul fiind apreciat "ochiometric", creandu-se astfel premiza aparitiei unor abuzuri din partea organelor de control. Amenda pentru nepurtarea mastii variaza intre 500 si 2500 de lei, limitele fiind stabilite doar de catre agentul constatator, adica de jandarm sau de politist.Cu alte cuvinte, sunt situatii in care doar politistul sau jandarmul poate decide daca este un spatiu aglomerat sau nu, atata vreme cat HG-ul nu specifica clar acest aspect, ci face referire doar la "zone cu potential de aglomerare".Avocatul Sorin George Botez, consultat de ziare.com, sustien ca Hotarerea de Guvern in discutie "prevede situatii in care sanctiunea este aplicabila, targuri, balciuri, talciocuri, statii pentru transportul in comun, dar pe de o parte nu acopera foarte multe zone in care ar fi trebuit sa existe reglementare, cum ar fi curtile bisericilor sau aglomerarea specifica din fata unor institutii publice sau alt loc unde ar putea fi o aglomerare de persoane, iar pe de alta parte sunt reglementari care au un anumit grad de subtirime a textului, in sensul ca ar putea fi contestate in instanta intrucat definirea in sine a locului ca fiind public este lacunara", a explicat avocatul.In cazul in care o persoana va fi sanctionata pentru nepurtarea mastii intr-un spatiu public apreciat ca aglomerat de catre un jandarm sau un politist, aceasta va fi nevoita sa aduca probe contrare daca va intentiona sa conteste amenda in instanta."Cel sanctionat trebuie sa faca contraproba pentru ca se prezuma ca o constatare a unui agent constatator face dovada deplina a situatiei de fapt, numai o contraproba putand sa o rastoarne", a concluzionat avocatul Sorin George Botez.