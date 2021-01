O soferita de TIR de 22 de ani din Romania, colegul ei si firma la care lucreaza, amendati cu 34.000 de euro, in Danemarca

Potrivit soferidinromania.ro , camionul romanesc a fost supus unui control cu ocazia caruia Politia a descoperit ca nu se plateste taxa de drum pentru camion. In plus, au fost constatate mai multe incalcari ale timpului de conducere si de odihna.Camionul, mai arata sursa citata, era condus de o femeie de 22 de ani si colegul ei de echipaj era un barbat de 32 de ani, ambii de nationalitate romana.Unul dintre cei doi soferi a fost amendat cu 8.552 de euro si a primit o interdictie de conducere a camionului timp de sase luni in Danemarca. Celalalt sofer a fost amendat cu 2.527 de euro si o interdictie neconditionata de trei ani la volanul camionului, in Danemarca.In plus, compania romana de transport a trebuit sa plateasca amenzi de 22.999 de euro pentru incalcarea timpului de conducere si de odihna a soferilor, utilizarea incorecta a tahografului si neplata taxei de drum.Potrivit soferidinromania.ro, amenda totala a fost achitata a doua zi, iar cei doi soferi au acceptat si au semnat procesele verbale prin care isi pierd dreptul de condus in Danemarca. Sursa citata mai arata ca politia a mai constatat ca aceiasi soferi au fost arestati in urma cu cateva luni intr-o alta tara europeana si au trebuit sa plateasca aproximativ 7.000 de euro pentru incalcari similare are legilor.