OMS si INSP, tuneluri de dezinfectie montate in scoli sunt risc de sanatate

Intr-un comunicat dat publicitatii, INSP precizeaza ca "Pulverizarea persoanelor cu dezinfectanti nu este recomandata in nici un caz. Aceasta practica poate fi daunatoare si nu reduce capacitatea unei persoane de a raspandi virusul. Pulverizarea de substante chimice precum clorul poate duce la iritatii la nivelul ochilor si pielii, bronhospasm cauzat de inhalare si efecte potentiale gastro-intestinale precum greata si voma".In Suceava, primaria a dotat 25 de scoli cu tot atatea tuneluri de dezinfectie. In Sectorul 4 Primaria a anuntat instalarea de tuneluri de dezinfectie la cele 40 de scoli. La mai multe scoli din judetul Olt au fost de asemenea instalate tuneluri dezinfectante la intrarea in institutii, potrivit https://www.edupedu.ro/tunerile-de-dezinfectie-pentru-elevi-montate-in-zeci-de-scoli-si-recomandate-in-ordinul-comun-al-ministrilor-sanatatii-si-educatiei-considerate-risc-pentru-populatie-de-organizatia/Toate aceste decizii ale autoritatilor locale se bazeaza pe Ordinul comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei prin care au fost stabilite masurile obligatorii in scoli, pentru perioada de pregatire si de examene. In ordin tunelurile de dezinfectie sunt optionale:La randul ei, Organizatia Mondiala a Sanatatii precizeaza ca "Utilizarea dezinfectantilor de uz extern este strict limitata pentru suprafete. Generarea aerosolilor acestor substante conduce la iritatii la nivelul cailor respiratorii, conjunctivelor si tegumentului, precum si la efecte sistemice. Nu este permisa ingestia sau utilizarea lor externa, raportul risc beneficiu fiind net in favoarea riscului. Nu exista pana in prezent nici un studiu disponibil care sa ateste eficacitatea pentru populatie a metodei de dezinfectie externa cu ajutorul tunelului de dezinfectie.Utilizarea atat pentru populatia generala, cat si pentru personalul medical a tunelurilor de dezinfectie, ce utilizeaza substante dezinfectante doar de uz extern, reprezinta un risc de sanatate publica fara beneficii dovedite stiintific".Mai mult, OMS atrage atentia asupra faptului ca "Pulverizarea persoanelor cu dezinfectanti (cum ar fi intr-un tunel, poarta sau camera) nu este recomandata in niciun caz. Aceasta practica poate fi daunatoare fizic si psihologic si nu reduce capacitatea unei persoane infectate de a raspandi virusul prin picaturi (saliva sau secretii nazale) sau contact. Efectul toxic al pulverizarii de substante chimice, cum ar fi clorul, pe persoane, poate duce la iritatii la nivelul ochilor si pielii, bronhospasm cauzat de inhalare si efecte potentiale gastro-intestinale, cum ar fi greata si voma".