ONG-ul care a reusit sa obtina cu eforturi supraomenesti legea pentru stimularea educatiei copiilor saraci: "Cativa voluntari inseamna un inceput, dar nu pot schimba tara"

Misiunea asociatiei: sustinerea copiilor din familii dezavantajate si inlesnirea accesului lor la educatie.Desi celebritatea fiului ei te poate tenta sa o prezinti ca "mama lui Ethan Hawke", munca lui Leslie Hawke lasa in urma realizari care vor dainui cel putin la fel de mult cat o cariera la Hollwood: construieste sanse pentru cei nascuti fara sanse, construieste comunitati carora sa le pese, construieste un viitor mai bun - iar asta e incalculabil de valoros.In urma cu 20 de ani, Corpul Pacii a trimis-o pe Leslie Hawke in Romania, pentru doi ani. A stat 20."Nu poti realiza nimic in doi ani. Doi ani iti ia sa incepi sa intelegi problema."Si cand a inteles problema, si-a luat angajamentul sa stea 20 de ani. Pentru ca "20 de ani inseamna o generatie"."Toti investim 20 de ani in copiii nostri", spune ea.Leslie Hawke provine dintr-o famile cu traditie in activitati sociale si dintr-o tara educata sa se implice, sa gaseasca rezolvari la problemele comunitatii."Asa am crescut, vazand toate aceste lucruri".Ea crede ca fiecare ar trebui sa se implice, sa puna umarul la a schimba ce il deranjeaza cel mai mult in jurul lui, "ce te revolta cel mai mult sau ce ce iti frange cel mai mult inima".Cand a venit in Romania pentru a face munca de voluntariat, Leslie Hawke a intalnit-o pe invatatoarea Maria Gheorghiu si datorita ei a reusit sa inteleaga dimensiunile problemelor copiilor nevoiasi de aici.Au infiintat impreuna asociatia OvidiuRo si s-au pus pe treaba - multa treaba, in tara cu cea mai mare rata a abandonului scolar, la nivelul Uniunii Europene (26,6%, in mediul rural ), in tara unde doar unul din trei copii din mediile defavorizate are acces la gradinita, in tara unde o treime din numarul total de copii traieste in saracie, iar foarte multi nu au vazut nici macar o carte inainte de a merge la scoala, in tara unde peste 150.000 de copii se culca flamanzi. Iar toate astea genereaza o finalitate perfect previzibila, probabil singura posibila: cele mai scazute niveluri de alfabetizare, la nivel european.In 2019, cand s-a incheiat clasamentul rezultatelor la testele PISA, sustinute in decembrie 2018, Romania afla ca 44% dintre elevii romani nu inteleg ce citesc, nu pot face operatii aritmetice de baza si nu pot realiza corelatii elementare. Pe scurt, 44% dintre elevii romani sunt analfabeti functional.Mult s-a mai mirat si s-a mai indignat Romania. Desi n-ar fi trebuit - de ce ai avea asteptari, daca n-ai facut mai nimic in sensul asteptarilor tale?La asta s-a inhamat Asociatia OvidiuRo.Au inceput cu crearea unei intregi retele de voluntari, adunati din toate judetele tarii (profesori din invatamantul primar si prescolar, asistenti sociali, mediatori scolari, bibliotecari, preoti), pentru a putea identifica zonele/comunitatile vulnerabile.Apoi, au conceput programe de training pentru profesorii voluntari.Intre 2010 si 2015, echipa OvidiuRo a implementat un program-pilot, Fiecare Copil in Gradinita (FCG), in 45 de comunitati rurale si semirurale, din 11 judete, in care peste 6.000 de copii au beneficiat de educatie timpurie si hrana mai buna, iar primarii au fost invitati sa aplice la grantul de ajutor, in valoare de 30.000 de dolari, oferit de The Alex Fund (organizatie nonprofit, din SUA), pentru ajutor in inscrierea la gradinita a celor mai vulnerabili copii, cu varste intre 3 si 5 ani, din comunitatile lor.Programul, pe langa faptul ca a fost de real folos pentru copii, care altfel nu ar fi fost adusi la gradinita, a mobilizat autoritatile locale sa se implice si sa colaboreze, le-a invatat cum se face, le-a aratat ca se poate si ca rezultatele sunt extraodinare.FCG a avut un succes incontestabil, astfel ca OvidiuRo l-a pus pe masa Parlamentului si, in noiembrie 2015, a devenit program national, sustinut de la bugetul de stat - " Legea 248/2015 , privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate"."Pentru guvern trebuie sa fie o prioritate majora educarea celor saraci. Cativa voluntari inseamna un inceput, dar nu pot schimba tara, daca nu se face peste tot", spune Leslie Hawke.Raportul pe ultimii 16 ani al OvidiuRo ne dezvaluie cum arata "un inceput":55.000 de copii prescolari au beneficiat de programele asociatiei, in 40 de judete7.000 de profesori, in programe de training55.700 de copii, profesori si parinti care au participat la programele de educatie sanitara18.000 de parinti100.000 de frati si surori ai copiilor beneficiari200.000 de carti au fost daruite copiilor din Romania, in urma careia 26 de milioane de euro au fost investiti in sustinerea programului national Fiecare Copil in Gradinita.Toate aceste "inceputuri", toate zecile de asociatii, mai mari sau mai mici, creeaza o puternica si vitala retea a binelui, fara de care nimic nu s-ar fi urnit in tara asta.Si poate ca n-or avea puterea sa o schimbe, nu in ritmul in care ar trebui, dar deschid minti si creeaza exemple de urmat. Sadesc seminte - care negresit vor rodi.Anul acesta, pandemia i-a vulnerabilizat si mai mult pe cei deja foarte vulnerabili: copiii din mediile defavorizate nu au avut acces la scoala online, iar multi parinti au ramas si fara bruma de munca pe care o mai prindeau cu ziua.Pentru ca cei mici sa ramana totusi conectati cumva la invatare si sa nu piarda tot ce-au castigat, OvidiuRo a tinut Atelierele de Vara "Sotron", saptamanal, pe perioada intregii veri - copiii de la grupele mari s-au pregatit pentru scoala, scolarii care ramasesera in urma cu scrisul si cu cititul au recuperat din decalaj.In total, 1200 de copii, din 37 de judete, sub indrumarea a 550 de profesori, s-au putut bucura de ateliere - bineinteles, cu respectarea tuturor normelor sanitare de preventie.In plus, OvidiuRo a trimis catre familiile sarace din intreaga tara sute de pachete educationale de vara cu carti, rechizite, jocuri, masti, dezinfectanti si tichete sociale pentru alimente."Dreptul la educatie nu ar trebui sa fie ingradit de nimic, insa pentru familiile sarace, educatia e un lux mai mult decat un drept. Fara oportunitati reale si acces continuu la educatie, multi dintre copiii din mediile defavorizate risca sa migreze catre statisticile abandonului scolar si sa ajunga mai tarziu adulti in diļ¬cultate. De aceea e atat de important ca fiecare copil, indiferent de mediul din care provine, sa beneficieze de educatie timpurie de calitate. Iar asta este, deopotriva, o responsabilitate - si pentru stat, si pentru comunitate - dar mai ales o investitie, cea mai importanta dintre toate", spune Maria Gheorghiu, presedinte OvidiuRo.Responsabilitate si implicare sunt cuvintele-cheie. Cu cat mai multi si cu cat mai devreme vom deprinde aceste notiuni si vom intelege ca nu exista salvare individuala, cu atat mai putina suferinta pe lume."Pune umarul la a schimba ce te deranjeaza cel mai mult in jur, ce te revolta cel mai mult sau ce iti frange cel mai mult inima" - Leslie Hawke, in loc sa isi traiasca viata ei frumoasa si lipsita de griji, a strabatut Oceanul ca sa ne invete cum sa facem asta si a devenit unul dintre cei mai implicati oameni pe care i-a avut Romania in educarea copiilor prescolari din mediile defavorizate.Un om venit din celalalt capat al lumii a daruit Romaniei mai mult decat niste milioane de euro pe an, i-a daruit 20 de ani viata lui.Anul acesta, Leslie Hawke s-a retras oficial din asociatie, dar ramane presedinte de onoare si continua sa ajute de peste Ocean.Pentru ca OvidiuRo este copilul ei.Daca doriti sa sustineti programele Ovidiu.ro, o puteti face cu un SMS recurent catre 8844 (2 euro), cu textul CARTE.Fiecare SMS inseamna o carte pentru un copil. Prima lui carte.Mai multe despre programele OvidiuRo, aici: www.ovid.ro Cititi si: Sofer de Suflet transporta gratuit la tratament copii cu diagnostic oncologic