Opinii: Cea mai buna solutie - sa-l omoram pe cel mai slab!

Va aduceti aminte povestea grasului carat in spate de slabut. Ei bine grasutul se pare ca nu prea vrea sa slabeasca, iar slabul nu are incotro si ia in spinare si kilogramele in plus ale supraponderalului.

Nici grasutul nostru nu se simte prea bine, caci greutatea tot mai mare ii apasa si lui gatul. Totusi, acest monstrulet, care a luat nastere din nepriceperea si lacomia unui creator lipsit de inspiratie si viziune, un mitoman cu apucaturi de claptoman, are ingrata sarcina sa se salveze singur de colaps.

Cum micul nostru Frankenstein abia se tine pe picioare, iar la cea mai mica adiere a vintului pare sa se prabuseasca, ar fi fericit daca si-ar da duhul cat mai repede, fara a mai fi nevoit sa se chinuiasca cu ultimele puteri.

Indreptand privirea spre creatorul sau, slabului i se spuna ca sacrificarea sa este singura cale, si daca nu au putut sa il omoare pe gras, macar el sa isi dea duhul. Dupa aceea Dumnezeu cu mila...

Dincolo de fabula lui Traian Basescu, updata si nuantata potrivit noilor realitati economice si politice, ramane o singura problema: siguranta dezarmanta cu care cratorii acestei stari de haos la limita colapsului isi intituleaza, inca, masurile drept cele mai bune solutii pe care le puteau lua pentru Romania.

Oricat de rau ar fi, ei defileaza in pas sigur spunandu-ne ca ne conduc spre izbavire. Oricate s-ar taia, de oriunde s-ar lua, oricate taxe ar creste si impozite noi ar aparea, ei ne povestesc ca totusi se poate si mai rau, daca, bineinteles, nu ar fi ei sa aiba grija de noi.

In fata unei asemenea oferte, iti spui ca ti-a pus Dumnezeu mana in cap, taci din gura, te prefaci ca uiti de minciunile turnate un an de zile si te rogi sa nu isi dea demisia.

Boc cel Neconstitutional ii trimite pe cei care indraznesc sa il critice sa mai citeasca Legea, Videanu oricand intrebat despre viitor ne spune ca vom fi iesit din criza de luni si luni, iar acum este o alta criza, cea de dupa revenirea si duduiala industriei si consumului de energie de acum jumatate de an, Blaga se jura ca nu am inteles bine cand ne-a spus ca puteau sa ia din timp masurile pentru a nu ne fi acum atat de rau, iar Basescu tace si face.

Daca dupa acest spectacol al sigurantei si al stapanirii de sine in momente cruciale precum acestea, cineva ar mai indrazni sa se gandeasca ca nu ei sunt cea mai buna solutie pentru noi, inseamna ca acela pur si simplu nu este un bun roman, este rau intentionat, comunist, vandut intereselor straine, suspect de terorism si dusmanul sigurantei statului si al ordinii publice.

Cine va indrazni de acum sa isi suspecteze guvernantii, in aceste vremuri tragice, de incompetenta, subminarea economiei nationale si coruptie, este bun de trimis direct, fara judecata, sa infunde puscaria.

Mesajul se pare ca a fost receptionat si de catre Opozitie, ai carei lideri par mai degraba entuziasmati de dezastrul spre care ne conduce actuala guvernare decat sincer ingrijorati de viitorul cat se poate de real.

Pana la urma calculele lor sunt de un cinism la fel de simplu si frust ca si al celor de la Putere - cu cat le fa vi mai rau, cu atat vor avea nevoie de altcineva care sa le redea speranta.

Tocmai de aceea, acum trebuie sa il credem pe Boc ca mai bine de atat, pur si simplu nu se poate.

