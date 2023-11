Opinii: Solidaritatea fragila a romanilor comozi

De cate ori deschid posta electronica, ma izbeste aceeasi imagine dezolanta a unor mesaje-gunoi, niste FW-uri ale caror prime randuri nu imi dau silinta sa le citesc. Exista, din pacate, romani care cred in minuni infaptuite de icoane pe mail, in rugaciuni care le vor indeplini dorintele de bogatie si dragoste in maxim 10 minute. Eu cred doar in printesele africane, milionare, care imi trimit poze si asteapta sa le salvez intr-o buna zi.

Se poarta pe la noi o solidaritate fragila, o indignare inutila si stearpa. Aceeea a petitiilor online. Aceea a cazurilor umanitare carora le poti reda speranta doar cu un click de mouse, din scaunul tau comod de la biroul de acasa. Au ei aceasta senzatie, ca sunt cetateni buni daca promoveaza astfel de ineptii.

Sunt intoxicat zilnic de zeci de astfel de mesaje. Forwarduri la mana a treia care ma indeamna sa ma uit mai jos si sa imi pun numele alaturi de alte sute de necunoscuti, patrunsi de spiritul de solidaritate internaut.

Am impresia ca multi traiesc doar prin aceste junk-mailuri pe care le trimit zilnic listei din mail. Sunt bucurosi ca scapa de un gunoi pe care mi-l paseaza mie. Multi oameni cred in astfel de lucruri. Ei cred in rugaciuni rostite in fata calculatorului, in junk-mailuri tamaduitoare, a caror taina vor sa o destainuie tuturor din lista, lipsiti de credinta in ceva mai bun.

Multi se gandesc la binele meu. Asa ca imi trimit rugaciuni personalizate. Pentru bani, pentru dragoste, pentru noroc si sanatate in viata. Reusita este garantata. Daca trimiti mesajul unui numar de oameni, insa in maxim 10 minute, dorintele ti se vor indeplini. Nu vei mai cunoaste criza si o vei avea pe cea mai frumnoasa femeie la picioarele tale.

Sensibilitate livrata electronic

Exista si o categorie a internautilor "creativi" si cu sensibilitate doldora. Ei iti trantesc in fata un program in Power Point, insotit de o linie melodica sensibila, indemnandu-te sa te minunezi odata cu ei de maximele plagiate de prin diverse carti.

Ba unii dintre ei si le asuma ca apartinandu-le. Uita sa mai puna semnele citarii si sa spuna ca le-au copiat din cartea cutarui autor. Totul e sa iti stoarca o lacrima in coltul ochiului, sa arati si tu ca esti om si ca in tine vibreaza aceeasi sensibilitate. Astfel a ajuns Octavian Paler sa fie cunoscut de toti care nu i-au citit cartile.

Nu vom incheia foametea din Africa, nici nu vom salva balenele din nu stiu ce ocean punand poze pe mail si trimitandu-le la gramada tuturor, indignandu-ne lipsa lor de civilizatie. Inainte de balenele de pe alte taramuri, sa ne ingrijim de ceea ce e al nostru, aici, in Romania. Sa iesim la stransul gunoaielor de prin paduri si sa nu mai aruncam tigarile pe strada cand fumam. Ar fi un prim pas.

Soarta pe care i-o prestabilesc oricarui mesaj de acest fel, de tip "Fw" este necrutatoare. Direct la gunoi, incheind bucuros circulatia lui. Prefer sa descopar singur randuri care suna frumos.

Prefer sa traiesc muzica lui Vivaldi nu dintr-un Power Point cu frunze de toamna pe fundal, ci in linistea noptii, cu geamul deschis spre gradina si cu greierii acompaniindu-l.

Oameni buni, lasati bunastarea mea si nu imi mai trimiteti rugaciuni, apeluri umanitare si poze cu copii desfigurati. Nu am nevoie de o astfel de mantuire si nu sunt chiar atat de filantrop, ecologist si plin de spirit umanitar.

Mai interesante mi se par mesajele primite de la regine africane, inchise prin manastiri si care ma roaga, disperate, sa le scap de acolo, ca ma vor rasplati pe masura. Am salvat pana acum o droaie. Ma vor napadi intr-o buna zi si imi voi face harem.