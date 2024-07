Opinii: Taxarea tuturor, o ciuguleala tipic romaneasca

Plec de la un recent comunicat al Ministerului de Interne, conform caruia aproximativ 500 de angajati ai acestui organism statal sunt cercetati pentru diverse fapte de coruptie.

Este vorba de politisti, jandarmi, pompieri si politisti de frontiera care au acum dosare penale pentru infractiuni precum trafic de droguri, fals sau luare de mita, toate comise anul acesta. Statistica ministerului mai arata ca numarul infractiunilor comise tocmai de cei care trebuie sa aplice legea s-a dublat in ultimii ani. Luarea de mita este in top, cu 105 angajati care au astfel de dosare penale.

Pana la a ajunge sa condamn asemenea practici, am sa ma pun chiar eu in pielea lor, a celor care iau spaga, in special. Am lucrat intr-o benzinarie, iar la ciubucul pe care il faceam, noi ii spuneam spaga. Salariul indecent te obliga, practic, sa mai ciugulesti cate ceva pentru ca trebuie sa-ti platesti chiria si traiul de zi cu zi.

Patronul stie ca ciugulesti dar se face ca nu vede, pentru ca profitul lui sa nu fie atins de alte cereri salariale. Celebra sintagma "nu-ti convine du-te acasa", inca se mai regaseste in realitatea romanesca. Asa a fost si statul. S-a facut ca nu vede ciuguleala unora pentru ca bugetul tarii sa ramana in limite rezonabile.

Salariile demnitarilor in Romania sunt jignitor de mici. Parlamentarii, ministrii, magistratii castiga extrem de putin in comparatie cu statutul pe care il au in societate. Consilerul de la BNR, Croitoru, dadea un verdict, acum ceva vreme si spunea ca nimeni nu vine in Guvernul Romaniei, din mediul privat, ca ministru pentru ca salariul este mizer. Deci, cei care stau pe la Palatul Victoria au alte surse de venit consistente sau sunt slab pregatiti, iar postul de ministru reprezinta deja prea mult pentru cariera lor profesionala. Daca ne uitam la membrii actualului guvern, observam ca domnul Croitoru are mare dreptate. Si ne lamurim si cu privire la decizia lui Mugur Isarescu, de a nu veni in fruntea Guvernului. Pai, ar lasa el salariul de la BNR pentru mizilicul de la Palat?

Acesti bugetari atat de haituiti si de injositi in ultima vreme nu fac exceptie de la categoria "platiti indecent". Majoritatea functionarimii de prin institutiile publice nu depaseste salariul minim pe economie, completat cu diverse bonusuri. Dar, in categoria celor platiti de la buget, intra si politia, armata sau cei de la situatii de urgenta, pompierii.

Ne uitam in ultimele zile la televizor si suntem ingroziti, apoi revoltati de ceea ce se intampla cu satele si orasele inundate, de incapacitatea si indiferenta responsabililor de la Apele Romane. Cine sunt cei care constituie prima linie de interventie in cazul acestor dezastre si pe care ii vedem in toate prim planurile imaginilor tv?

Jandarmii, pompierii, politisti trag de saci plini cu nisip pe care tot ei i-au umplut, sar in ajutorul batranilor, isi fac datoria fata de societatea care-i plateste. Cancerul acesta bugetar, pe care si ei il intretin trebuie musai redus cu 25 la suta pe venit si cu alti 16 la suta pe norma de hrana.

Acesti bugetari nesimtiti au mult mai mult curaj decat bugetarii de la putere care si-au manifestat dorinta, de a-si dona salariile unor familii nevoiase. Pentru ei puhoaiele de ape nu conteza, importanta este siguranta oamenilor din zonele afectate de ape.

Cei de la putere sunt niste lasi si se ascund in spatele unor cuvinte devenite clisee, precum "bugetari cancerosi, pensii nesimtite si privilegii". Nu au curajul sa ne spuna ca ei au adus cancerul in forma de metastaza.

Si pentru a ne arata de ce trebuie luate aceste masuri, vin si ne arunca in fata statistici cu politisti care iau spaga. Un gest reprobabil intr-o societate normala, dar atat de necesar intr-o Romanie anormala. Taxarea oricarui venit, atat de fervent sustinuta de Traian Basescu in ultimul timp este ceva firesc in tarile Uniunii Europene, tari care au atins un nivel de trai care le permite batranilor sa-si foloseasca pensia calatorind sau relaxandu-se pe diverse vase de croaziera.

Toate aceste aspecte denota faptul ca presedintele nu cunoaste, dupa sase ani, realitatile societatii romanesti. "Ciuguleala" a devenit sport national si pentru bugetari si pentru private. De multe ori, acest lucru nu vine dintr-o nevoie materiala ci mai mult dintr-o frustrare fata de societatea in care nu-ti gasesti locul. Simti ca trebuie sa iei ceva pentru ca si ei iti dau cu pipeta.

Deci, domnule presedinte nu va mai dati mare expert in macroeconomie si in reforme structurale, pentru ca ne-am convins de ceea ce puteti. O spune electoratul care v-a ales si caruia inainte de campanie ii promiteati pensii si venituri nealterate. Acum ei spun prin piete ca regreta fapul ca v-au ales. Eu personal va mai spun ca nu am incredere in dumneavoastra, pentru ca de vreo cinci ani un banal pod de cale ferata a fost distrus pe ruta Bucuresti-Giurgiu si de atunci nu mai pot merge acasa cu trenul. Daca in sase ani nu ati putut repune in functiune un banal pod, vreti sa mai cred in marea reforma a statului?

Domnul Basescu s-a incadrat in tipicul romanului bugetar si a ciugulit de pe unde a putut, cand a avut nevoie. Acum gata cu ciuguleala ..a devenit un presedinte realist si justitiar. Da' cu podul ce-ati avut?

