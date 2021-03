Orasul Popesti-Leordeni si comuna Tunari din Ilfov intra in carantina pentru doua saptamani incepand de azi, ora 22.00

Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, pe baza analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica."Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara:- Hotararea nr. 35 din 18.03.2021 privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru orasul Popesti-Leordeni, judetul Ilfov;- Hotararea nr. 36 din 18.03.2021 privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Tunari, cu satele apartinatoare Tunari si Dimieni, judetul Ilfov", a anuntat Prefectura judetului Ilfov Ambele propuneri au fost inaintate catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei in vederea emiterii ordinului Comandantului Actiunii.Modelele de adeverinta de la angajator / declaratie pe proprie raspundere / declaratie pe proprie raspundere pentru deplasarea in afara locuintei in intervalul orar 22:00 - 05:00 pot fi gasite in sectiunea ACASA din pagina Institutiei Prefectului - Judetul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/ sau sectiunea SITUATII DE URGENTA: https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/. Prefectura Ilfov a anuntat, joi seara, ca localitatile Berceni, Branesti si Otopeni intra in carantina, la ora 22:00, petru o perioada de 14 zile."Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara: Hotararea nr. 31 din 18.03.2021 privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Berceni, cu satul apartinator Berceni, judetul Ilfov; Hotararea nr. 32 din 18.03.2021 privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Branesti, cu satele apartinatoare Branesti, Islaz, Pasarea si Vadu Anei, judetul Ilfov; Hotararea nr. 33 din 18.03.2021 privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru orasul Otopeni, judetul Ilfov", a transmis, joi, Prefectura Ilfov.