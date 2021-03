Afacerea casatoriei in faliment (DW)

Doi miri care taie tortul

Cu un ochi la mireasa si cu celalalt la plicul cu bani

Unul dintre subterfugiile prin care multi dintre romani , in special tinerii, incercau sa-si faca viata mai usoara in comunism era obtinerea buletinului cu domiciliul in marile orase, cu precadere in Bucuresti In ultimele decenii ale dictaturii lui Ceausescu , acest pasaport pentru cei din provincie era interzis de catre organele PCR. Asa au aparut casatoriile fictive mai ales intre absolventii cu studii superioare, in special din domeniul umanist.Stagiatura obligatorie de trei ani, pe care profesorii, medicii, economistii erau obligati sa o parcurga la sute de kilometri distanta de familiile lor, a nascut acest subterfugiu al casatoriilor fictive contra unor sume substantiale de bani pe care doritorii de buletin de Bucuresti le plateau celor care locuiau in Capitala. Teama de stagiul obligatoriu i-a determinat pe unii studenti din ultimul an de facultate sa ramana repetenti cu buna stiinta, sperand ca regimul va deschide orasele. Doar caderea dictaturii le-a implinit visul.Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana , casatoriile fictive au devenit din nou o practica, de data aceasta fiind afaceri prospere ale unor grupari de crima organizata. Membrii acestor clanuri mafiote racoleaza femei, de regula din Romania si Bulgaria, promitandu-le locuri de munca bine platite in tari occidentale. Odata ajunse in tara respectiva, femeile racolate sunt obligate sa se casatoreasca fictiv cu rezidenti carora le-a expirat permisul de munca sau de studii sau cu azilanti care vor sa obtina pasapoarte europene. Castigul unei astfel de afaceri este de cateva mii de euro.Un scandal legat de aceste practici a izbucnit anul trecut in Cipru, cand mai multe femei din Romania au fost arestate si expulzate in tara. Legislatia romana nu prevede sanctiuni pentru casatoriile fictive. Si nici pentru divorturile fictive, practicate pe scara larga in randul infractorilor, care, pentru a-si pune la adapost averile ilicite, "renunta" la toata agoniseala in favoarea sotiei/sotului. E drept ca divorturile fictive sunt imposibil de dovedit de catre organele de ancheta. Toata lumea stie de astfel de inselaciuni pe fata, dar nimeni nu poate face nimic. Raman subiecte de sueta si doar atat.Despre casatoriile reale, despre nuntile "cu dar" este plina presa din Romania. Desigur, atunci cand subiectii sunt VIP-uri sau progeniturile acestora. De pilda, la nunta mezinei lui Traian Basescu , pe atunci presedintele Romaniei , au participat peste 800 de invitati. Socrul mic i-a facut pe plac Elenei si a organizat petrecerea la Palatul Snagov. Presa a estimat la vremea respectiva ca mezina presedintelui si ginerele acestuia au castigat peste un milion de euro.Dar nici chiar nunta ca-n povesti a Elenei Basescu nu le-a eclipsat pe multe altele organizate de nomenclatura romilor, de la imparat, rege ori bulibasa la alti romi, fara titluri, dar plini de bani. Rochii de mireasa de mii de euro, salbe cu cocosei, limuzine, trasuri cu mai multe perechi de cai cu care defileaza mirii si, desigur, cei mai renumiti manelisti. Au fost cazuri in care politia a oprit circulatia pe unele strazi , pe care romii faceau parada in limuzinele lor. Aceasta e imaginea multor nunti ale romilor cu stare, care insulta saracia a sute de mii de confrati.Nuntile au devenit de la an la an o afacere. Restaurantele sunt inchiriate cu un an inainte, la fel si muzicantii. Pentru lista invitatilor se lucreaza din vreme, socoteala fiind foarte simpla: mai intai numarul rudelor, apoi al celor care sunt "datori" sa participe la eveniment. De ce sunt acestia "datori"? Pentru ca si ginerele, mireasa ori socrii au onorat invitatia celor dintai la vremea respectiva.Sa nu minimalizam bucuria petrecerii ca atare. Nuntasii se veselesc, se intalnesc unii cu altii poate dupa ani de zile - amintiri, voie buna, muzica, dans, mancare si bautura din abundenta. Vine insa si cealalta fata a monedei, darul. Desigur ca plicul cu bani al rudelor sau prietenilor e mai consistent decat al celorlalti meseni. Insa dintre acestia, unii sunt obligati sa se imprumute pentru a fi "in randul lumii". Pandemia provocata de COVID-19 afecteaza sute de mii de tineri care vor sa se casatoreasca. Mai exact, afecteaza organizarea nuntilor cu sute de invitati si, implicit, castigurile mirilor si restaurantelor. Masurile luate de autoritati nu interzic cununiile religioase, dar limiteaza drastic, ca si anul trecut, numarul participantilor.Presiunile patronilor de restaurante asupra guvernului sunt uriase. E de inteles, dar nu e de acceptat. Intre viata si moarte trebuie totusi sa aiba prioritatea viata. Sau sansa la viata. Lucru pe care nu il inteleg nici patronii de restaurante, dar nici preotii si ierarhii Bisericii, dintre care cel mai razvratit este arhiepiscopul Tomisului Teodosie Snagoveanul, pe care BOR il lasa sa zburde in voie. Pe de alta parte, doi tineri care vor sa isi lege destinul o pot face si fara alai. Slujba religioasa e aceeasi, fie cand biserica e plina, fie cand sunt prezenti doar cativa insotitori ai mirilor.E aici o alta problema care nu are nimic de-a face cu pandemia. Anume, cat de important, cat de patrunzator in suflet este serviciul religios in raport cu latura materiala a casatoriei care a devenit o afacere.Rugaciunea are aceeasi putere spirituala si in biserica, si acasa ori in orice loc unde poti ingenunchea si iti poti face cruce.Text publicat si pe Deutsche Welle.ro