Patriarhia reaminteste regulile slujbelor tinute in interiorul bisericilor: Toti enoriasii vor purta masca, exceptie fac preotii si dascalii

BOR a informat, vineri, ca in contextul prelungirii starii de alerta, incepand cu data de 17 iulie, nu exista reguli noi in ceea ce priveste viata religioasa, dar a reamintit indrumarile date cu o luna in urma privind participarea credinciosilor la sfintele slujbe in interiorul si in exteriorul lacasurilor de cult.*** Sfanta Liturghie si celelalte slujbe liturgice din timpul saptamanii, din duminici si sarbatori, se savarsesc in interiorul bisericii, accesul realizandu-se in asa fel incat intre credinciosi sa fie o distanta de 2 m in orice directie (4 mp pentru fiecare credincios). Daca numarul credinciosilor este mai mare decat spatiul interior disponibil, ceilalti credinciosi vor asculta slujba stand in exteriorul bisericii, slujba fiind transmisa la difuzoare sau clericii vor savarsi slujba in aer liber (in curtea bisericii).*** Pentru credinciosii care urmaresc slujba in exteriorul bisericii, distanta intre ei va fi de 1,5 m in orice directie.*** In interiorul bisericii, folosirea mastilor de protectie este obligatorie pentru toti participantii la slujbe, cu exceptia slujitorilor bisericesti care rostesc rugaciuni, predica sau canta la strana.*** Lacasurile de cult vor fi deschise zilnic credinciosilor pe intreaga perioada a saptamanii, astfel incat preotii slujitori sa poata raspunde tuturor solicitarilor credinciosilor privind Spovedania, Impartasania individuala si citirea unor rugaciuni pentru diferite trebuinte. Astfel, se va evita aglomeratia credinciosilor la slujbele de sambata si duminica.*** Persoanele care au acces in biserica , pentru rugaciune individuala si Spovedanie, in afara perioadelor in care se desfasoara slujbe in biserica, vor respecta distanta de 2 m, asteptand pe un singur rand. Distanta de 2 m intre doua persoane urmeaza a fi respectata de la intrarea in biserica pana la parasirea ei.*** Persoanele avand COVID - 19, persoanele care prezinta simptome de infectie, persoanele aflate in carantina, precum si persoanele care au avut contact cu o persoana infectata nu pot intra in biserica si nici nu pot participa la vreo slujba, acestea fiind rugate staruitor sa ramana acasa, pentru a nu raspandi boala. Insa, pot urmari slujbele acasa prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea si Impartasirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital , cu respectarea tuturor reglementarilor sanitare aplicabile.*** De asemenea, nu se permite accesul in lacasul de cult persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree).*** Ordinea, disciplina, igiena si respectarea acestor masuri vor fi asigurate prin angajati sau voluntari desemnati ai bisericii respective.*** Spovedania credinciosilor si citirea unor rugaciuni pentru acestia in biserica se vor programa din timp, spre a evita aglomerarile de persoane. Atat preotul duhovnic, cat si credinciosul care se spovedeste vor utiliza masca de protectie si vor mentine distanta fizica sanitara de 2 m. Se recomanda, date fiind dimensiunile reduse ale majoritatii bisericilor si caracterul secret al Spovedaniei, ca in biserica sa ramana doar preotul si penitentul.*** Credinciosii ortodocsi romani care nu pot participa fizic la slujbele Bisericii pot urmari Sfanta Liturghie si celelalte slujbe liturgice oficiate in Catedrala Patriarhala la posturile TRINITAS TV si Radio TRINITAS ale Patriarhiei Romane sau prin posturile care preiau transmisia.*** La intrarea si iesirea din biserica sa nu fie necesara atingerea/prinderea usii cu mana. Acolo unde este posibil, usa de intrare trebuie sa fie diferita de cea de iesire, pentru a se evita intersectarea credinciosilor.*** La intervale de patru ore, potrivit dispozitiilor autoritatilor, lacasul de cult urmeaza a fi bine aerisit.*** La intrarea in biserica, vor fi amplasate solutii de dezinfectare, iar fiecare credincios care intra in biserica isi va dezinfecta mainile.*** Pana la normalizarea situatiei, nu se vor organiza agape in biserica sau in spatiile anexe ale acesteia, dar se pot distribui pachete cu hrana, ambalate igienic.*** La pangarul bisericii va sta o singura persoana care va purta masca de protectie si manusi. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credinciosii din biserica. Ca masura de siguranta (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spatiu inchis), se recomanda montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizatura la partea inferioara.*** Pentru accesul la lumanarar, se va evita aglomerarea de persoane, prin pastrarea distantei fizice de 2 m.*** Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curata inainte si dupa terminarea slujbelor, iar stranele si pardoseala vor fi, de asemenea, curatate.*** Activitatea social-filantropica sau caritabila a parohiilor si manastirilor se va adapta la noile nevoi sociale si medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa in vederea aprovizionarii cu alimente sau medicamente , dar cu respectarea tuturor masurilor de igiena si protectie stabilite de autoritati."Masurile prezente au ca scop sa protejeze propria noastra sanatate si sanatatea celor din jurul nostru. Viata si sanatatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apara si cultiva cu responsabilitate permanenta", precizeaza Cancelaria Sfantului Sinod.