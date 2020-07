Patriarhia Romana se opune transformarii Hagiei Sofia din Istanbul in moschee: Sa fie mentinut statutul de muzeu

"In data de 8 iulie 2020, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare Sanctitatii Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Roma, Patriarh Ecumenic, in care exprima sustinerea Patriarhiei Romane pentru mentinerea statutului actual al Basilicii Sfanta Sofia din Constantinopol (Istanbul), ca muzeu. Demersul Patriarhiei Romane are in vedere valoarea inestimabila a acestei basilici, unanim recunoscuta ca simbol al credintei si civilizatiei crestine si al artei universale, ceea ce a determinat inscrierea sa de catre UNESCO in patrimoniul cultural universal, in anul 1985.In acest context, Patriarhul Romaniei isi exprima solidaritatea cu toti cei care apara acest simbol al Bisericii Ortodoxe universale.Prin demersul Bisericii Ortodoxe Romane, membrii Sfantului Sinod, clerul si intregul popor roman dreptcredincios din Romania exprima un sprijin concret fata de Patriarhia Ecumenica, in apararea statutului actual al Basilicii Sfanta Sofia", arata patriarhia intr-un comunicat.Sfanta Sofia este in mijlocul unei dispute internationale, dupa ce Turcia si-a anuntat intentia de a o transforma din nou in moschee. Consiliul de Stat (Danistay) din Turcia a examinat joia trecuta o cerere depusa de o asociatie apropiata guvernului islamist turc privind schimbarea decretului care a impus laicizarea catedralei in urma cu 85 de ani si a anuntat ca va lua o decizie in urmatoarele 15 zile.Potrivit acestei asociatii, decretul care sta la baza laicizarii monumentului contine semnatura falsificata a fondatorului Turciei moderne, Mustafa Kemal Ataturk.Initiativa a fost sprijinita atat de partidul islamist AKP, condus de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, cat si de partenerul sau din Parlament, ultranationalistul MHP, dar se confrunta cu o puternica opozitie din partea sectorului academic si a unei parti a societatii civile.In cazul in care va redeveni moschee, turistii vor putea continua sa viziteze monumentul, insa autoritatile vor trebui sa decida cum sa impace traditia musulmana cu cea crestina, in conditiile in care islamul interzice realizarea de fotografii intr-un templu.