Perle de top ale elevilor la Bacalaureat 2020: "Scrisoarea a fost pierduta de aia care cauta distractie si pe la primarie"

Cadrele didactice arata ca multi elevi sunt foarte slab pregatiti, superficiali si dezinteresati in privinta propriei educatii. Adevarul a adunat o colectie de perle ale elevilor care au sustinut examenul la Limba Romana:"Promovarea nebuniei in textul asta. Saracul profesor. Dar eu nu am invatat ca Calinescu era profesor, stiam ca e poet.""I. L. Caragiale este cel mai mare poet din literatura universala. El a scris Riga Criptyo si Enigel""Scrisoarea a fost pierduta de aia care cauta distractie si pe la primarie. Ca-n zilele noastre, umbla astia dupa bani si dupa functii, n-ai treaba.""Bah, Zoe asta desteapta da-o-n masa s-a descurtat femeia, doi morti langa ea, ii freca cum vrea""Ion este personajul principal pentru O scrisoare pierduta si era combinat cu Zoe""O scrisore pierduta" a aparut anul trecut, am fost eu la piesa de teatru cu o gagica""Este de o impresionanta valoare muzicala aceasta piesa a lui nea Fanica ea se poate canta pe la teatre""G. Calinescu ramane in memoria noastra prin prostia lui.""Ba, e groasa va scriu Ion ca asta am auzit inainte cu o seara ca se da""Catavencu era baiat smecher umbla cu Zoe, dar nu stia Trahanache care era ramolit, iar ala Tipatescu era mort de iubire dupa ea""Zoe era parasuta o interesau banii ca boarfele din ziua de azi""Otilia Marculescu din comedia "Enigma Otiliei" era panarama ca a plecat cu Tipatescu si apoi cu Conu Leonida"Cititi restul articolului pe adevarul.ro