Cati romani s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore. Nicio persoana nu s-a prezentat pentru rapelul cu AstraZeneca

44.299 au primit doar prima doza. Dintre acestia, 33.096 s-au imunizat cu serul Pfizer, 7.063 cu AstraZeneca, iar putin peste 4.000 au primit serul produs de Moderna.Alti 15.685 de romani au primit a doua doza de vaccin. Niciunul dintre acestia nu s-a prezentat pentru rapelul cu AstraZeneca.Potrivit CNCAV nicio persoana nu a facut rapelul cu AstraZeneca in ultimele 24 de ore.Vaccinul AstraZeneca se administreaza in Romania din data de 15 februarie 2021, iar rapelul se face la sase saptamani.Sursa citata a precizat ca 252 de persoane care s-au vaccinat in ultimele 24 de ore au prezentat reactii adverse dupa administrarea vaccinului.1.531.482 de persoane s-au imunizat din data de 27 decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania. Dintre acestia, cei mai multi au primit serul Pfizer.Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSPCNSCBT), prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV), care tine evidenta vaccinarilor, situatia din ziua de 16 martie a.c., ora 17.00, este urmatoarea: