Peste 27.000 de romani au fost vaccinati in ultimele 24 de ore. S-au inregistrat 50 de reactii comune si minore

Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii afirma ca dintre persoanele vaccinate in ultima zi , 27.123 au fost vaccinate cu prima doza si 277, cu a doua doza.Potrivit unui comunicat transmis duminica, pana in prezent au fost vaccinate 433.129 persoane, dintre acestea 419.973 de persoane vaccinate cu o doza, iar 13.156 persoane vaccinate cu doua doze.La cei vaccinati in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 50 de reactii comune si minore , dintre care cinci reactii de tip local si 45 de reactii generale.Incepand din 27 decembrie 2020, la nivelul centrelor de vaccinare s-au inregistrat 1.174 reactii comune si minore, dintre care 371 de reactii de tip local cu durere la locul injectarii si 803 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).Programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20,00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17,00 - 20,00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.