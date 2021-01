Peste 700 de obiecte de ceramica albastra de Saschiz, in colectia dedicata Romaniei de casa de parfumuri Fragonard

Obiectele din ceramica albastra de Saschiz, realizate dupa o tehnica abandonata la mijlocul anilor 1700, insa reluata in anul 2015, vor fi comercializate atat in magazinele casei de parfumuri, dar vor figura si in albumul anual al Fragonard, alaturi de o serie de obiecte de vestimentatie si alte produse artizanale romanesti."Avem multe comenzi de la ei, avem 700 de bucati platouri, avem boluri, farfurii mici. Sper din tot sufletul sa le fac pana la data la care trebuie livrate, la sfarsitul acestei luni, inceputul lunii februarie. Aceste obiecte vor ajunge in Franta, la Fragonard, o fabrica de parfumuri, care promoveaza diverse lucruri din mai multe tari. Din Romania va fi ceramica albastra de Saschiz si vestimentatie, acestea vor fi expuse, iar clientii care vin la ei sa le poata achizitiona. Stiu ca aceasta ceramica va ajunge in toata lumea, dar eu imi fac treaba asa cum mi-am facut-o dintotdeauna. Intr-adevar sunt mai migaloase, am mai mult decor de facut la ele, dar sunt optimist ca vor iesi foarte bine", a declarat Marinel Gyorfi.Selectarea ceramicii albastre de Saschiz pentru a face parte din colectia care reprezinta Romania in Franta vine la mai bine de cinci ani de la deschiderea atelierului de ceramica in care a fost reinviat mestesugul olaritului prin tehnica specifica acestei zone, sgraffito."Deocamdata, aici, in atelier sunt singur si sper ca in viitor sa mai am un ajutor. Ce e mai deosebit la ceramica noastra este ca noi scrijelim obiectul de ceramica, nu il pictam si il ardem la temperaturi mai mari ca sa poata rezista la cuptorul cu microunde si in masina de spalat vase. Unicitatea este ca doar in aceasta zona exista aceasta ceramica albastra, care se numeste 'de Saschiz'. Produsele se pot utiliza, nu sunt doar de decor. Avem clienti care le folosesc, iar altii prefera sa fie doar de decor, dar, indiferent ce intrebuintare le dau, au acasa povestea ceramicii albastre de Saschiz", a aratat Marinel Gyorfi.Alaturi de ceramica albastra de Saschiz, in magazinele Fragonard vor mai ajunge si tesaturi ale Elenei Neagu din satul Malancrav, judetul Sibiu, dar si alte opere ale altor mestesugari romani Intr-o postare pe o pagina de socializare, "La blouse roumaine" anunta, in urma cu un an, ca prestigioasa casa de parfumuri Fragonard va dedica anul 2021 Romaniei, nu doar cu un parfum, si ca in toate cele 20 de magazine Fragonard din Franta vor exista colectii vestimentare, accesorii si obiecte de casa inspirate de tara noastra."A fost o surpriza sa primim vizita celor de la Fragonard, intermediata de Andreea Tanasescu de la 'La blouse roumaine', in intentia de a promova produsele romanesti. Cei de la Fragonard ne-au ales pe noi cu ceramica de Saschiz ca fiind ceva absolut autentici. Fragonard e o companie de parfumuri din 1927, interesant este nu doar ca fac parfumuri, ci ca le distribuie intr-un mod foarte interesant si au o componenta de marketing care ii ajuta si pe altii. Aleg in fiecare an cate o tara, le promoveaza produsele si fac cate un parfum in cinstea acestei tari.Eu le-am sugerat sa faca un parfum cu miros de flori salbatice, pentru ca daca Romania are ceva extraordinar, asta consta in pajisti si in flori de camp. E unic in lume acest atribut de biodiversitate al Romaniei. (...) Ultimul album a fost dedicat Greciei, tot asa va fi si pentru Romania, iar la obiectele ceramice vor fi si cele de ceramica albastra de Saschiz", a declarat reprezentantul pe Dezvoltarea Afacerilor Agricole in cadrul Fundatiei ADEPT din Saschiz, Ben Mehedin.Tehnica sgraffito a fost abandonata undeva pe la mijlocul anilor 1700, insa mestesugul olaritului a fost continuat pana in secolul al XX-lea, iar redescoperirea vechii tehnici a fost posibila cu ajutorul Fundatiei "Camelia Botnar" din Anglia, care a instruit cativa tineri in meseria de olar, al Fundatiei ADEPT din Saschiz, care a venit cu ideea si a coordonat proiectul, si al Primariei Saschiz, care a fost receptiva la idee si a construit un spatiu adecvat.Dintre tinerii initiati in tehnica olaritului, doar Marinel Gyorfi, in varsta de 26 de ani, a ales sa ramana la Saschiz, fiind pasionat de meserie si de stilul sachizean, adica obiecte din ceramica de culoare albastru cobalt, scrijelite.Tehnica sgraffito practicata de breasla olarilor din Saschiz prin secolul al XVII-lea presupune aplicarea unui strat de glazura pe obiectul de lut, iar dupa uscare, este desenat, prin scrijelire, modelul dorit. Dupa ardere, pe obiect - cana, farfurie, vaza, ulcior, oala etc. - ramane imaginea desenata pe fondul de culoarea glazurii.Reprezentantii Fundatiei ADEPT sustin ca in Romania exista trei tipuri de albastru: Albastru de Voronet, de Sapanta si de Saschiz, iar cel de Saschiz era un albastru special si nimeni nu stie cum se obtinea acest pigment, insa mestesugul s-a dezvoltat in ultima perioada destul de mult, deoarece turistii sunt foarte interesati.