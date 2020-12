Pfizer a explicat de ce vaccinul anticoronavirus nu a ajuns in Romania cu avionul

"Logistica de distributie de la producator si pana in fiecare tara este asigurata de compania producatoare. Ea nu cade in sarcina autoritatilor din Romania", a declarat Gheorghita."In uma unei analize laborioase, aceasta a fost considerata cea mai sigura metoda", a declarat Gabriel Vina, director programe Pfizer Romania. Acesta a precizat ca Pfizer va asigura logistica de transport a vaccinurilor pana in centrele regionale de depozitare.Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat sambata, la sosirea primelor 10.000 de doze de vaccin le Instititul Cantacuzino, ca prima persoana va fi vaccinata duminica, la Institutul "Matei Bals", dar ca il intereseaza in egala masura si a doua persoana care se vaccineaza, si a treia persoana, si a mia persoana care urmeaza sa se vaccineze, atat din randul personalului medical, cat si din randul celorlalte categorii de persoane."Sunt extrem de bucuros ca astazi vaccinul a ajuns in siguranta in Institutul de Cercetare si Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino care este denumit centru regional de stocare. Reamintesc ca Institutul Cantacuzino, prin centrul national de stocare, a primit toate autorizatiile si avizele necesare de la Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania, este singurul centru care are capacitatea de stocare la minus 80 de grade in momentul de fata, la care se adauga celelalte sase centre regionale de stocare. Efortul logisitic si organizatoric a fost unul fara precedent, iar eu, in calitate de coordonator al campaniei nationale de vaccinare impotriva Covid-19, ma preocup de organizarea si de continuarea derularii activitatilor logistice", a declarat Valeriu Gheorghita.CITESTE SI: