Ploi violente, furtuni si vijelii anuntate in 30 de judete. Romania intra sub cod portocaliu: intervalul orar critic

Astfel, in intervalul 26 septembrie, ora 9:00 - 27 septembrie, ora 3:00, in zona de munte, precum si in Maramures, Transilvania si local in Oltenia, Muntenia si Moldova, va ploua abundent si vor fi intervale in care se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica accentuata (vijelii puternice, grindina si frecvente descarcari electrice).Cantitatile de apa vor depasi 50 - 60 litri/mp si, izolat, 70 - 90 litri/mp.Avertizarea de vreme rea vizeaza zone din 30 de judete.