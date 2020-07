Politia: Daca poti sa-ti faci un selfie cu ursul, pe Transfagarasan, atunci esti prea aproape de el, deci in pericol

Esti in pericol daca poti sa iti faci un selfie cu ursul

"Incepand cu 1 iulie, a fost deschis circulatiei publice DN7C TRANSFAGARASAN. Dupa cum se stie, in perioada de vara, foarte multi turisti, atat romani , cat si straini, tranziteaza acest traseu turistic.Parcurgerea acestui minunat traseu montan poate presupune si anumite riscuri, de la aparitia fenomenelor meteo imprevizibile, la prezenta neasteptata a animalelor salbatice, in special ursi", atrage atentia politia pe pagina de Facebook a institutiei.Politistii spun ca nu exista o constientizare a consecintelor pe care le pot avea aceste intalniri dintre oameni si animale pe Transfagarasan.Astfel, pentru preintampinarea oricarui eveniment neplacut, politistii argeseni au anuntat ca vor intensifica "activitatile de prevenire si constientizare a turistilor, cu privire la riscurile la care se expun prin hranirea, fotografierea/filmarea animalelor salbatice, deoarece acestea pot reactiona violent, la o actiune care noua ni se pare normala"."Hranirea animalelor salbatice le invata ca au o sursa de hrana sigura atunci cand apar turistii si vor veni mereu in zonele frecventate de acestia, insa acest comportament poate duce la incidente periculoase, uneori chiar fatale", transmite politia.Iara cateva sfaturi, de la politie, care pot face diferenta intre o excursie frumoasa si un evenimeht care se poate termian urat pentru turisti:- Daca poti sa-ti faci un seflie cu animalul, atunci clar esti prea aproape, deci, in pericol iminent!- Apropierea de un animal salbatic poate fi fatala, esti pe teritoriul lui si poate avea reactii imprevizibile;- Nu plecati singuri in trasee turistice;- Puneti in rucsac un fluier;- Pe tot parcursul traseului faceti-va semnalata prezenta, vorbiti mai tare, fluierati si fiti atenti la detalii;- Ocoliti zonele cu zmeuris, ierburi si tufe inalte;- Evitati sa mancati alimente cu mirosuri care atrag (friptura, mezeluri, etc.)- Aveti grija unde depozitati resturile menajere;- Evitati zonele unde stiti ca isi fac aparitia frecvent animalele salbatice;- Nu oferiti mancare animalelor salbatice;- Daca apar pe strada, opriti masina, lasati-le sa treaca si continuati-va drumul, fara a claxona sau cobori din masina pentru fotografii/filmari.- Daca totusi va treziti cu ursul in fata, incercati sa va indepartati fara miscari bruste si fara sa-l scapati din privire, tineti rucsacul in fata, ca pe un scut si strigati dupa ajutor, in speranta ca alti turisti va vor auzi. Daca animalul se apropie de dvs. incercati sa pareti mai mari, prin ridicarea bratelor deasupra capului. In niciun caz nu fugiti!De altfel, autoritatile vor ca atacurile ursilor asupra oamenillor sa fie considerate situatii de urgenta speciale Astfel, conform unui proiect lansat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, in Hotararea de Guvern privind managementul tipurilor de risc "Atacul carnivorelor mari asupra populatiei - urs, lup" ar urma sa fie considerat situatie speciala de urgenta.