Pentru ce isi risca cariera zeci de politisti romani: ciorbe, pizza sau un plin de benzina. Spagile sunt negociate dupa "evaluarea" faptasilor

Agentii arestati joi, 20 mai, de Tribunalul Sibiu aveau atributii la serviciul rutier. Spaga era ceruta de la soferii prinsi ca incalcau regulile de circulatie. In loc sa plateasca amenda, care uneori putea ajunge si la 2000 de lei, oamenii preferau sa le dea politistilor o mica atentie, intre 50 si 500 de lei in functie de greseala facuta in trafic, dar si de potenta financiara a soferilor.Ion Vestemean, prim procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, a explicat pentru Turnul Sfatului ca agentii vizati de ancheta isi verificau mai intai "prada". Daca soferii aveau o situatie financiara buna, incepeau negocierile, scopul fiind obtinerea unor sponsorizari, oficial pentru echipa de fotbal a IJP, dar in realitate o parte din bani ajungea la politisti"Agentii de politie cautau pe cat posibil sa dea un aspect de legalitate si de normalitate sponsorizarii aparent legale, doar ca sponsorizarile erau facute pentru a nu fi sanctionat contravenientul, care era constrans. Ca si procedeu, in maniera in care se omitea sanctionarea contravenientului, initial agentul de politie se comporta normal, chiar aparent cu prea mult zel, iar ulterior dupa ce afla informatii despre contravenient, unde lucreaza, ce face, daca are vreo firma, ce activitati are, se trecea la partea mai umana in sensul ca ar putea sa ii reduca sanctiunea sau sa nu sanctioneze in schimbul unor sume de bani sau altor foloase, in functie de ce dispunea contravenientul", spune Ion Vestemean.Politistii nu se opreau doar la sume de bani, negociau cu soferii inclusiv masa de pranz pentru care aveau pretentii sa nu plateasca.In cazul celor zece politisti arestati, procurorii sustin ca in total este vorba despre 112 fapte de luare de mita, dar si peste 20 de fapte de abuz in serviciu, favorizare faptuitorului si fals intelectual.1.cercetat pentru savarsirea a: - 29 de infractiuni de luare de mita, precum si 3 infractiuni de abuz in serviciu2., - 17 (saptesprezece) infractiuni de luare de mita si a 2 (doua) infractiuni de abuz in serviciu3.L, cercetat pentru savarsirea a: - 17 (saptesprezece) infractiuni de luare de mita, 1 (una) infractiune de abuz in serviciu, si respectiv 1 (una) infractiune de favorizare a faptuitorului4., cercetat pentru savarsirea a: - 15 (cincisprezece) infractiuni de luare de mita, 2 (doua) infractiuni de abuz in serviciu si respectiv 1 (una) infractiune de favorizare a faptuitorului,5., cercetat pentru savarsirea a: - 12 (doisprezece) infractiuni de luare de mita, 4 (patru) infractiuni de abuz in serviciu si respectiv 1 (una) infractiune de fals intelectual6., cercetat pentru savarsirea a: - 11 (unsprezece) infractiuni de luare de mita, 2 (doua) infractiuni de abuz in serviciu si respectiv 1 (una) infractiune de fals intellectual7.E, cercetat pentru savarsirea a: - 3 (trei) infractiuni de luare de mita, 6 (sase) infractiuni de abuz in serviciu si 1 (una) infractiune de favorizare a faptuitorului8., cercetat pentru savarsirea a: - 8 (opt) infractiuni de luare de mita.Disjunge cauza avand ca obiect propunerea de arestare preventiva in ceea ce ii priveste pe inculpatii:9., fata de care s-a pus in miscare actiunea penala sub aspectul savarsirii a 22 de infractiuni de luare de mita precum si cu privire la cele 7 infractiuni de abuz in serviciu10 -, fata de care s-a pus in miscare actiunea penala sub aspectul savarsirii a 22 de infractiuni de luare de mita, precum si cu privire la cele 7 infractiuni de abuz in serviciu si dispune formarea unui nou dosar la acelasi complet de judecata.In cazul ultimilor doi politisti Tribunalul din Sibiu urmeaza sa se pronunte daca vor emite sau nu mandate de arestare preventiva.Agentii de politie din cadrul IJP Sibiu nu sunt nici pe departe singurii din sistem care si-au distrus cariera pentru cateva sute de lei si o ciorba. Pare mai degraba o plaga a Politiei Romane care inca nu s-a vindecat de boala pachetul de Kent lung care deschidea toate usile in anii '80. In ultimii ani DGA, institutia care se ocupa de coruptia mica din institutiile de stat, a prins zeci de politisti, cei mai multi agenti de circulatie sau din mediul rural care, pentru un kilogram de carne de miel si o bucata de branza inchideau ochii atunci cand prindeau un sofer trecand pe rosu.In martie 2016 o actiune similara cu cea de la Sibiu avea loc in Prahova. Politistii de la DGA si procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au adus atunci la audieri tot zece agenti de la rutiera care isi desfasurau activitatea pe DN1 sau pe autostrada Bucuresti -Ploiesti.Spagile in cazul lor nu depaseau 300 de lei. Banii erau ceruti pentru ca amenda in caz de alcool la volan sau de viteza peste limita sa se transforme intr-una de valoare mai mica, pentru nepurtarea centurii de siguranta.Agentii de politie apartineau de sectii de politie orasenesti din Comarnic, Breaza, Busteni si Azuga. Alti doi politisti din Prahova, care lucrau in zona Filpestii de Padure, au facut legea ani de zile pe drumurile comunale de la granita dintre Prahova si Dambavita.Procurorii spuneau la momentul retinerii ca 80 la suta dintre procesele verbale emise de catre cei doi agenti pentru abateri la legea circulatiei erau pentru lipsa centurii de siguranta sau pentru depasirea vitezei cu putin peste limita normala. Acul kilometrajului parca se oprise la 64 de km/h pentru toate masinile oprite de cei doi agenti, acuzau procurorii. In realitate era gaselnita politistilor: branza, carne de porc, oua de Pasti, uneori si benzina, orice era binevenit pentru ca amenda sa scada.Tot pentru o ciorba sau o pizza si-au ratat cariera opt politisti de la Serviciul Rutier din Iasi. Agentii aveau o intelegere cu patronul unui restaurant. In schimbul unei portii de mancare primita grautit, inchideau ochii atunci cand unul dintre curierii restaurantului era vazut prin oras circuland cu viteza.Cand nu iau spaga, politistii cad in pacatul curiozitatii. Doi agenti din Prahova, Isabela Anamaria Tanase si Liviu Ionel, sunt judecati pentru ca au intergoat baza de date a Politiei Romane pentru a-si verifica rudele sau sefii.In cazul tinerei agente, aceasta a cedat rugamintilor fratelui ei care i-a cerut sa verifice baza de date a IGPR pentru a afla date personale despre rudele partenerei de viata cu care se afla intr-un conflict. Politista le-a marturisit anchetatorilor ca a accesat baza de date pentru a afla datele de nastere ale socrilor fratelui ei doar pentru a le transmite mesaje de sarbatori sau pentru a le afla adresa in scopul unei vizite.Potrivit procurorilor, Isabela Tanase a intrat ilegal in baza de date de 38 de ori si a verificat persoane care nu faceau obiectul niciunei anchete penale, iar explicatiile puerile ale politistei nu au fost crezute. Colegul sau, Liviu Ionel , a fost cu mult mai curios. Agentul a avut tupeul sa interogheze fara drept aceeasi baza de date pentru a afla ce masini au sefii sai si rudele acestora, dar si alti cateva zeci de politisti din cadrul IJP Prahova. Agentul Ionel este trimis in judecata pentru acces ilegal al unui sistem informatic.Chiar daca vorbim despre acuzatii de coruptie , instantele de judecata sunt blande atunci cand dau sentinta. Multi dintre politistii corupti primesc pedepse modice, de inchisoare cu suspendare, iar zecile de infractiuni de luare de mita devin luare de mita in forma continuata. Singura pedeapsa reala este ca odata cu condamnarea definitiva isi pierd si locul de munca in MAI, asta in cazul in care nu se pensioneaza in perioada cercetarilor.