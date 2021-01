Povestea neromantata a fizicianului Stefan Micle, sotul celebrei Veronica a lui Eminescu. "N-avea cum sa stie ca tanara sotie urma sa-l cunoasca pe marele nostru poet"

Redam, mai jos, cuvintele scrise de Cristian Presura despre Stefan Micle:"Aceasta postare nu este despre Mihai Eminescu, ci despre sotul Veronicai Micle, fizicianul Stefan Micle. Nu este despre bine si rau, ci despre cum viata te duce in directii suprinzatoare."De cate ori iti faci un plan de viitor, Dumnezeu zambeste", spune o gluma. Stefan Micle a fost un ardelean sarac din Feleac, dar muncitor, care lucra la Cluj ca ucenic strungar pentru a se intretine si a urma studiile. Absolva scoala politehnica din Viena si ajunge profesor universitar la Iasi, unde preia catedra primului profesor ce scrie un manual de fizica in limba romana, Teodor Stamati.Stefan Micle construieste prima programa moderna de fizica din Romania, care incepe cu "Fizica experimentala cu aplicatiunea matematicei" si a carei structura o recunoaste si azi orice student. Sustine cursuri pentru publicul larg iesean, devine rector al Universitatii si, la apogeul carierei (avea 48 de ani) se casatoreste cu o fata tanara, frumoasa, inteligenta, intr-un aranjament pus la cale de mama fetei.Nu avea cum sa stie ca tanara lui sotie, ajunsa studenta la Viena, avea sa-l cunoasca pe marele nostru poet si astfel, intre ei, sa se infiripe o relatie a carei zbatere o regasim si azi in versurile eminesciene.Stefan Micle, in scurt timp tata a doi copii, a continuat cariera lui universitara in domeniul fizicii, ignorand in mare parte scrisorile anonime care ii relatau intalnirile ascunse ale celor doi indragostiti intorsi la Iasi. Niciunde, in amintirile despre el, nu am gasit vreo referinta la povestea de dragoste a sotiei sale.A murit, cred, impacat cu munca sa profesionala, iar Veronica, eliberata, a sperat intr-o casatorie cu marele poet, care insa nu a mai avut loc. Va las cu acest citat despre Stefan Micle, din lucrarea ", Figuri de fizicieni romani " de Victor Marian: "Intru acelasi an (1858) el cel dintai a tinut la Iasi lectiuni publice din electricitate si optica cu asa succes incat sala cea mare rotunda si cele doua colaterale de la Academie nu erau suficiente sa cuprinda tot publicul, mai vartos din societatea aleasa a Iasului. Lui dara, si nu Societatii Junimea trebuie sa i se recunoasca intaietatea lectiunilor publice din Iasi"."