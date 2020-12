Prefectul Constantei, despre slujba oficiata de IPS Teodosie fara respectarea regulilor carantinei: Situatia este in atentia organelor de ordine

Silviu Cosa a afirmat ca autoritatile nu ingradesc dreptul la credinta si ca singura cerinta a autoritatilor a fost ca slujbele sa se desfasoare conform prevederilor legale."Autoritatile nu ingradesc dreptul la credinta. Singura cerinta venita din partea institutiilor este ca slujbele sa se desfasoare conform normelor prevazute in hotararea de guvern care reglementeaza starea de alerta si in ordinul de carantinare emis de DSU. Suntem siguri ca, prin dialog, intelegere si echilibru, putem evita situatii tensionate si care pot aduce un risc din punct de vedere epidemiologic, in aceasta perioada de sarbatoare . Situatia reclamata astazi, de la Catedrala, este in atentia organelor de ordine si siguranta publica", a anuntat prefectul Silviu Cosa.Arhiepiscopul Tomisului a oficiat vineri, incepand cu ora 8.30, Sfanta Liturghie prilejuita de praznicul Nasterii Domnului, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" impreuna cu un sobor de preoti. La eveniment au fost prezente cateva zeci de persoane care purtau masca de protectie. Arhiepiscopul Tomisului si ceilalti preoti nu au purtat masca de protectie.Dupa slujba, Arhiepiscopul Tomisului a impartasit credinciosii prezenti la slujba religioasa, iar acestia au fost nevoiti sa isi dea jos pentru cateva secunde masca de protectie, in timp ce IPS Teodosie nu a purtat nici de aceasta data masca.Municipiul Constanta se afla in carantina pana pe data de 1 ianuarie, la ora 20:00.Potrivit ordinului de carantinare, este permisa deplasarea cetatenilor la slujbele religioase. De asemenea, acelasi document prevede ca este permisa organizarea slujbelor religioase doar in exteriorul cladirilor, cu exceptia celor la care participa doar personalul bisericesc.Totodata, prin ordinul de carantinare a fost instituita obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru persoanele care au implinit cinci ani, atat in spatii inchise, cat si deschise.CITESTE SI: