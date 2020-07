Preot roman in combinezon la inmormantarea unui enorias decedat de COVID-19: "Cred ca acest virus exista si se intampla o mare nenorocire"

Potrivit publicatiei gazetaoltului.ro , este vorba despre preotul Alexandru Militaru, paroh la biserica din localitatea olteana Teslui.Fotografia a fost realizata vineri, 24 iulie, cu ocazia ceremonialului de inmormantare a unui enorias in varsta de 73 de ani, decedat de COVID-19 cu o zi mai devreme la Spitalul Caracal.Cu patrafirul peste combinezon, preotul declara ca nu a incalcat niciun canon bisericesc si ca nu a facut decat sa se apere de o eventuala imbolnavire cu noul coronavirus."Echipamentul mi l-a adus cineva. L-am aruncat dupa slujba, m-am dezbracat pe invers fata de cum m-am imbracat, pe dos, apoi l-am aruncat. Mai am inca unul, un credincios de la Timisoara mi l-a adus. Nu este un lucru iesit din comun, nu cred ca am facut un lucru rau. Eu cred ca acest virus exista si se intampla o mare nenorocire. Noi nu vrem sa ascultam de sfaturile medicilor. Ca or mai fi si alte interese la mijloc este altceva...dar fenomenul exista. Nu este atat de dificil sa respectam regulile. Nu am incalcat niciun canon bisericesc, acestea sunt vremurile pe care le traim, iar eu m-am adaptat. Mie familia mi-a transmis ca este mort de COVID, dar nu am un comunicat oficial. Daca mi-au spus asa ceva, eu mi-am luat masuri de precautie, cantaretul l-am pus undeva mult mai departe, am facut slujba cum scrie la carte. I-am rugat pe toti sa poarte si masca, chiar daca eram in aer liber", a declarat preotul Alexandru Militaru pentru publicatia gazetaoltului.ro